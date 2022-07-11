МНЕНИЕ | Правильным школьным курсом идете, товарищи! Как путинисты убивают национальную память(27)
Путин явно принял решение закрепиться на оккупированных территориях. Все, что „возвращено“ или „освобождено“, вне зависимости от административных границ станет осваиваться. Помимо материально-технического освоения, будь то воровство зерна или объявление о том, что на костях „Азовстали“ будет построен промышленный парк и прочие места отдыха, существует освоение идеологическое и пропагандистское — методами индоктринации взрослого и, главное, детского населения. Со взрослыми все более или менее понятно: какая власть пришла, к такой многие и будут приспосабливаться — аналогичный случай присягания новому начальству тех, кто не желает быть повешенным, описан в „Капитанской дочке“ Пушкина. С детьми сложнее: режиму требуются верные адаптанты, а в дальнейшем и пушечное мясо.
Для этого на захваченные территории с обобщенным названием „Донбасс“ направляются не только финансовые ресурсы и новые назначенцы из числа разнообразных технократов, в том числе прошедших селекционную школу под названием „Лидеры России“, но и соль земли русской — врачи и учителя. Новые территории приобретают значение целины при Хрущеве, правда, не вполне очевидно, что туда едут добровольцы или авантюристы, скорее это добровольно-принудительное направление на службу.
Учителя, понятное дело, будут лицами, ответственными за индоктринацию путинизмом новых поколений. А в путинизме главное — интерпретация истории в рамках архаического имперского дискурса с разнообразными мифологическими событиями, героями и запретами (например, Сталина к Гитлеру приравнивать нельзя).