Мнение
11.07.2022, 21:00

МНЕНИЕ | Правильным школьным курсом идете, товарищи! Как путинисты убивают национальную память

 (27)
Андрей Колесников
публицист
Курсанты российского военно-патриотического движения «Юнармия» маршируют по Красной площади во время военного парада Победы в центре Москвы 9 мая 2022 года
Курсанты российского военно-патриотического движения «Юнармия» маршируют по Красной площади во время военного парада Победы в центре Москвы 9 мая 2022 года
ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV | AFP

Путин явно принял решение закрепиться на оккупированных территориях. Все, что „возвращено“ или „освобождено“, вне зависимости от административных границ станет осваиваться. Помимо материально-технического освоения, будь то воровство зерна или объявление о том, что на костях „Азовстали“ будет построен промышленный парк и прочие места отдыха, существует освоение идеологическое и пропагандистское — методами индоктринации взрослого и, главное, детского населения. Со взрослыми все более или менее понятно: какая власть пришла, к такой многие и будут приспосабливаться — аналогичный случай присягания новому начальству тех, кто не желает быть повешенным, описан в „Капитанской дочке“ Пушкина. С детьми сложнее: режиму требуются верные адаптанты, а в дальнейшем и пушечное мясо.

Для этого на захваченные территории с обобщенным названием „Донбасс“ направляются не только финансовые ресурсы и новые назначенцы из числа разнообразных технократов, в том числе прошедших селекционную школу под названием „Лидеры России“, но и соль земли русской — врачи и учителя. Новые территории приобретают значение целины при Хрущеве, правда, не вполне очевидно, что туда едут добровольцы или авантюристы, скорее это добровольно-принудительное направление на службу.

Учителя, понятное дело, будут лицами, ответственными за индоктринацию путинизмом новых поколений. А в путинизме главное — интерпретация истории в рамках архаического имперского дискурса с разнообразными мифологическими событиями, героями и запретами (например, Сталина к Гитлеру приравнивать нельзя).

Чтобы учителям было что внедрять и при этом не допустить отклонений от колеблющейся генеральной линии (как, например, описывать цели „денацификации“ в отсутствие нацистских устремлений у убитых младенцев, детсадовцев и школьников — числом не менее 320 по состоянию на 22 июня?), Министерство просвещения введет „специальную военную операцию“ в государственный образовательный стандарт. Разумеется, не менее важны процедуры промывания мозгов детей, находящихся собственно на территории Российской Федерации: в силу затяжного характера войны некоторым тинейджерам еще предстоит умирать за воображаемый мир в голове Путина. А к этому они должны быть готовы идейно-политически.

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