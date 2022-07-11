ПОДКАСТ | Левацкая коалиция: чего ожидать от нового правительства?

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„Следующие выборы пройдут в марте 2023 года. Осталось совсем чуть-чуть. Вряд ли у коалиции получится воплотить хоть половину от их программы. Например, не знаю, как они собираются перевести все школы на эстонский язык. Есть немаленькая вероятность, что центристы будут и в следующем правительстве“, - начал Виталий Бесчастный.

По словам Таави Минника, эта коалиция создавалась с учетом следующих выборов - возможно, на такой союз политики рассчитывают и после выборов в 2023 году. Комментируя выбор премьер-министра (им остается Кая Каллас), Минник уточнил, что в Эстонии неважно, кто будет премьером. „По моему, Арнольд Рюйтель доказал всем, что кто угодно может быть президентом Эстонии. Таави Рыйвас доказал, что кто угодно может быть премьер-министром“, - добавил он.

„Если посмотреть на изобретения новой коалиции, то они все очень левые: дотации детям, социальное электричество, поддержка матерей одиночек. Они все социал-демократические. Это все классно. Но как это будет на деле? Откуда взять на это средства?„ - задался вопросом Андрей Шумаков. Подробнее об изменениях читайте здесь.

„Согласен. Откуда мы будем брать деньги? Как я понимаю, что политики надеются на кредит. Сейчас у всех плохо дела с экономикой, думаю, кредит будет на невыгодных условиях“, - отметил Минник.

„Мне кажется, что было бы очень здорово, если бы нынешняя коалиция что-то подсмотрела у других стран. Например, у Финляндии. Когда Эстония пытается придумать что-то свое, то получается не очень, к сожалению. Когда мы у кого-то что-то заимствуем, это получается хорошо. Или наоборот, учимся на чужих ошибках. Я бы пожелал новой коалиции удачней анализировать опыт других стран“, - подчеркнул Шумаков.

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