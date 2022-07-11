Правда ли, что Арнольд Шварценеггер носил футболку с изображением Крыма и надписью I’ll be back?

Летом 2022 года пользователи Сети распространили фото, на котором знаменитый голливудский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер запечатлён в футболке с проукраинском принтом. На нанесённой картинке показаны очертания полуострова Крым, на которых располагается крылатая фраза I'll be back («Я вернусь“). Эта киноцитата, произнесённая героем Шварценеггера в научно-фантастическом боевике „Терминатор“, стала одной из самых известных в мире.



В июне в Twitter посты с этими фото разместили аккаунты Free Ukraine (более 18 000 лайков), Тюана (почти 8000) и Tonia Mastrobuoni (250), а также старший политический советник Хельсинкской комиссии США по борьбе с коррупцией Пол Массаро (правда, через некоторое время он удалил твит, но осталась архивная копия). Во „ВКонтакте“ в пабликах „Злой крымчанин“ и „Чёрный список | Алушта“ эти записи собрали более 20 000 и 10 000 просмотров соответственно.

Самые ранние публикации с этим фото датируются ещё 2014 годом. Примеры можно найти как во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут), Twitter (тут, тут и тут) или LiveJournal, так и на сайтах украинских СМИ, таких как „Теленеделя“, „Українські новини“, „Обозреватель“ и „Фраза.юа“.

С помощью обратного поиска по картинке мы выяснили, что оригинальный снимок со Шварценеггером сделан ещё 30 июня 2012 года — почти за два года до того, как в марте 2014-го Российская Федерация включила Крымский полуостров в состав своей территории. Согласно сайту Zimbio.com, посвящённому новостям в сфере развлечений, в тот день Шварценеггер обедал вместе со своими друзьями (среди которых была и другая голливудская звезда, Сильвестр Сталлоне) в Cafe Roma в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.