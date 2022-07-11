Правда ли, что Арнольд Шварценеггер носил футболку с изображением Крыма и надписью I’ll be back?
По соцсетям ходит фото актёра в футболке, на которой изображён силуэт Крымского полуострова с культовой фразой из фильма „Терминатор“. Мы проверили подлинность этого снимка.
Летом 2022 года пользователи Сети распространили фото, на котором знаменитый голливудский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер запечатлён в футболке с проукраинском принтом. На нанесённой картинке показаны очертания полуострова Крым, на которых располагается крылатая фраза I'll be back («Я вернусь“). Эта киноцитата, произнесённая героем Шварценеггера в научно-фантастическом боевике „Терминатор“, стала одной из самых известных в мире.
В июне в Twitter посты с этими фото разместили аккаунты Free Ukraine (более 18 000 лайков), Тюана (почти 8000) и Tonia Mastrobuoni (250), а также старший политический советник Хельсинкской комиссии США по борьбе с коррупцией Пол Массаро (правда, через некоторое время он удалил твит, но осталась архивная копия). Во „ВКонтакте“ в пабликах „Злой крымчанин“ и „Чёрный список | Алушта“ эти записи собрали более 20 000 и 10 000 просмотров соответственно.
Самые ранние публикации с этим фото датируются ещё 2014 годом. Примеры можно найти как во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут), Twitter (тут, тут и тут) или LiveJournal, так и на сайтах украинских СМИ, таких как „Теленеделя“, „Українські новини“, „Обозреватель“ и „Фраза.юа“.
С помощью обратного поиска по картинке мы выяснили, что оригинальный снимок со Шварценеггером сделан ещё 30 июня 2012 года — почти за два года до того, как в марте 2014-го Российская Федерация включила Крымский полуостров в состав своей территории. Согласно сайту Zimbio.com, посвящённому новостям в сфере развлечений, в тот день Шварценеггер обедал вместе со своими друзьями (среди которых была и другая голливудская звезда, Сильвестр Сталлоне) в Cafe Roma в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.
На сайте представлено более десятка фотографий от папарацци, и одно из них полностью совпадает с фото из постов про Крым. Однако оно было отредактировано. В оригинале на футболке Железного Арни вообще нет никаких изображений, она просто однотонная. На остальных снимках с других ракурсов также нет принта с Крымом и фразой из „Терминатора“. Так что кто-то просто наложил картинку поверх футболки в графическом редакторе. Причём в 2014-м году также был иной вариант фотошопа: на этой же футболке Арнольда написано „Крым — это Россия“ (примеры тут, тут, тут и тут).
Добавим, что существует другая версия картинки — там изображение Крыма (в этот раз на фоне цветов флага Украины) и надпись „Я вернусь“ (I'll be back) находятся не на футболке Шварценеггера, а на его планшетном компьютере. Но и в этом случае снимок отредактирован. Оригинальное фото сделано в январе 2013 года, тогда бывший мистер Олимпия промоутировал свой новый фильм „Возвращение героя“ и в честь этого общался с поклонниками на сайте Reddit.com. В качестве подтверждения, что это действительно он, актёр выложил фотографию с собой и планшетом, где на экране написано: „Это Арнольд. Спросите меня о чём угодно. Reddit.com“. К слову, в своём первом посте он, конечно же, использовал фразу I'll be back.
Несмотря на то что вышеуказанные снимки изменены, Шварценеггер не раз выражал поддержку Украине. Например, в январе 2014 года специально для украинцев на Евромайдане актёр записал короткое видеообращение, в котором пожелал им успехов в мирном отстаивании демократии и свободы. А в середине марта 2022 года Арнольд опубликовал девятиминутный ролик, в котором обратился к россиянам и обвинил правительство РФ во лжи о мотивах и ходе проведения спецоперации в Украине.
Что касается мнения Шварценеггера именно по вопросу присоединения Крыма, то за 2014 год нам удалось найти лишь его шутку. Во время интервью, приуроченного к премьере боевика „Саботаж“ 19 марта 2014 года, его спросили: „Достаточно ли мы уделяем сил и внимания происходящему с Россией и Крымом?“ На это бывший губернатор с юмором ответил: „Я не вмешиваюсь в эти внешнеполитические дела. Но я думаю, что им всем сейчас надо просто перестать делать то, что они делают, и сходить посмотреть фильм „Саботаж“».
Итог: Фейк.