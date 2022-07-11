МНЕНИЕ | Украина в европейских структурах: прорыв в будущее или проблема?(55)
За последнее время произошла заметная „перемога“ в евроинтеграции Украины - страна официально стала кандидатом в члены ЕС. Но Турция уже 23 года в этом статусе, балканские страны - 10-15 лет, и их перспективы стать членами Европейского Сообщества по-прежнему туманны. Попробуем рационально, без излишнего оптимизма, оценить ситуацию, и сопутствующие этому позитивные и негативные моменты для самой Европы. В вопросе для RusDelfi разбирался публицист Валерий Сайковский.
В середине 90-х вся Эстония волновалась - вдруг не сможем выполнить европейские критерии. После обретения статуса кандидата в 1997 году еще пять лет ЕС взвешивал нюансы нашего членства: движение рабочей силы, сельскохозяйственной политики и т.д. Эстония была членом Лиги Наций в довоенный период, с первых дней восстановления независимости консультировалась при принятии законов c Северной Европой, стремительно развивалась экономически, и ее готовность к вступлению не вызывала вопросов. В случае с Украиной трудно отделаться от мысли, что статус кандидата страна получила в качестве аванса. В Европе находятся миллионы украинских беженцев, экономика же может функционировать лишь при многомиллиардных внешних заимствованиях близких к годовому бюджету мирного времени. При этом совершенно непредсказуем момент окончания войны.