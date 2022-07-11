МНЕНИЕ | Украина в европейских структурах: прорыв в будущее или проблема?

В середине 90-х вся Эстония волновалась - вдруг не сможем выполнить европейские критерии. После обретения статуса кандидата в 1997 году еще пять лет ЕС взвешивал нюансы нашего членства: движение рабочей силы, сельскохозяйственной политики и т.д. Эстония была членом Лиги Наций в довоенный период, с первых дней восстановления независимости консультировалась при принятии законов c Северной Европой, стремительно развивалась экономически, и ее готовность к вступлению не вызывала вопросов. В случае с Украиной трудно отделаться от мысли, что статус кандидата страна получила в качестве аванса. В Европе находятся миллионы украинских беженцев, экономика же может функционировать лишь при многомиллиардных внешних заимствованиях близких к годовому бюджету мирного времени. При этом совершенно непредсказуем момент окончания войны.

Я искренне сопереживаю страданиям мирного населения Украины, но важно объективно оценить последствия ее участия в европейских структурах. Глядя на „домашнее задание“ Украины для вступления в ЕС, осознаешь, что это план коренной перестройки государства. Лишь по немногим параметрам Украина сразу готова к вступлению: общественный консенсус о необходимости вступления, непродолжительное функционирование в режиме ассоциации с ЕС и „безвиза“, вступление в силу нового закона о земле. При этом представленное задание для принятия в члены ЕС имеет мегалитический перечень недостатков, что говорит о принципиальных проблемах во всех компонентах деятельности нынешней Украины. Трудно отделаться от мысли, что для кандидата проблем многовато. Неплохо бы закончить войну и доказать свою приверженность европейским ценностям, выполнив для начала претензии Венецианской комиссии к нынешнему законодательству. Есть у меня предчувствие, что форс-мажорное утверждение Незалежной кандидатом выйдет еще боком тем европейским политикам, кто его продавливали.