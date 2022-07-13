В Таллинне впервые состоится турнир по хоккею 3 на 3

Хоккейному формату 3 на 3 нет и десятка лет, а он уже успел полюбиться многим любителям игры с шайбой.

Главное преимущество хоккея в таком формате — это высокая динамика. Пауз практически нет, а сокращенное количество игроков на льду увеличивает количество опасных моментов и повышает зрелищность. Неслучайно в большом хоккее — в НХЛ, на чемпионатах мира и в КХЛ — несколько лет назад решили проводить дополнительное время в формате 3 на 3, а не 4 на 4, как это было раньше. Таким образом у игроков появляется гораздо больше свободных зон и в итоге наблюдать за такими овертаймами, в которых, как правило, команды и забивают победные голы, очень интересно.

Формат турнира и правила ориентированы на яркую игру, красивые комбинации и высокие скорости — игра будет происходить в зонах, три периода по семь минут „грязного“ времени. Если случится ничья, зрители получат дополнительную порцию эмоций в виде серии бросков — по три для каждой команды (далее — до первого промаха). Чтобы максимально увеличить темп игры, решено отказаться от вбрасываний, после фиксации шайбы вратарем или после гола вратарь должен разыграть шайбу со своими полевыми, при этом игроки атакующей команды должны отъехать от ворот на три метра. Вместо двухминутного удаления за нарушение арбитры будут назначать буллит.

Турнир пройдет с 23 по 24 июля. 10 мужских команд и 4 женских поборются за главный приз 500 €. Зрителей и участников ждет более 30 зрелищных хоккейных игр. Мужские команды будут поделены на две группы и начнут своё противостояние 23.07 в 11:00. Две команды из каждой подгруппы выходят в полуфинал. Женские игры будут проходить 24.07 — так же, с 11:00. Это первый турнир в формате 3 на 3 в Таллинне. Организатором выступает „K4 Hockey City“ при поддержке Rentor.ee, „Meredo OÜ“ и „K4 Detailing Studio“.

Изучить более подробную информацию, а также зарегистрироваться на турнир можно здесь.