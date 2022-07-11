Олимпийский чемпион исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки

Такое решение было принято после того, как Петренко принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки „Аленький цветочек“, которое проходит в Сочи. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил участие Петренко в шоу. В НОК Украины назвали поведение Петренко недопустимым.

„В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену“, – заявили в федерации.