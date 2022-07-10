В Финляндии критикуют ученого за целенаправленное очернение Финляндии и Запада на телеканале „Россия“

Финский Доцент Йохан Бекман, имеющий тесные связи с российскими властями, в течение многих лет активно снабжал ВГТРК (Всроссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию) новостными сюжетами, которые порочили Финляндию и другие западные страны. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.