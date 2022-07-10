В Финляндии критикуют ученого за целенаправленное очернение Финляндии и Запада на телеканале „Россия“(17)
Финский Доцент Йохан Бекман, имеющий тесные связи с российскими властями, в течение многих лет активно снабжал ВГТРК (Всроссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию) новостными сюжетами, которые порочили Финляндию и другие западные страны. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.
Информация основана на документах ВГТРК, являющейся главным поставщиком кремлевской пропаганды.
Материалы, изученные Helsingin Sanomat, охватывают более 90 электронных писем, отправленных Бекманом в ВГТРК в период с 2014 по 2020 год. Документы получены в рамках международного совместного журналистского расследования.
В частности он посещал Крым в 2018 году в качестве члена „финской делегации“ и говорил, что финны мечтают увидеть полуостров вживую.
Недавно Верховный суд Финляндии приговорил Йохана Бекмана к 60 дням лишения свободы условно за преследование журналистки Йессикки Аро.