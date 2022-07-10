Олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу „Аленький цветочек“, которое поставила Татьяна Навка по мотивам одноимённой сказки Сергея Аксакова. Мероприятие состоялось в российском Сочи.

Участие в шоу также приняли российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине.

Среди них была Камила Валиева, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Организатором этого шоу, является Татьяна Навка. Она хоть и родилась в Днепре, но является гражданкой россии. А также женой Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского диктатора владимира путина.

Это шоу было представлено в 2019 году, и с тех пор Виктор Петренко там выступал. Он не отказался от участия в нем и после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Петренко становился победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле. Также он является бронзовым призёром Олимпиады 1988 года. В 1990, 1991 и 1994 годах он завоёвывал титул чемпиона Европы по фигурному катанию. В 1992 году Петренко стал чемпионом мира.