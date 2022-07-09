Эстония не впустила российских гонщиков на чемпионат мира по ралли
Российский гонщик Николай Грязин и его штурман Константин Александров не примут участие на мировом первенстве по ралли WRC, которое состоится 14-17 июля в Эстонии.
Власти Эстонии отказали российскому экипажу во въезде на территорию страны на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.
Международная автомобильная федерация не отказала Грязину в допуске, и Николай участвовал в предыдущих этапах. В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что не позволят российскому экипажу въехать в страну во время соревнований.
Юридической основой для запрета на въезд является гарантия безопасности российских гонщиков.
В настоящее время в личном зачёте пилотов ралли WRC лидирует представитель Финляндии Калле Рованперя. В его активе 145 очков. На втором месте бельгиец Тьерри Нёвиль, на счету которого 80 баллов. Третью позицию с 27 очками занимает эстонец Отт Тянак. Грязин с шестью баллами на 18-м месте.