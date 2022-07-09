Эстония не впустила российских гонщиков на чемпионат мира по ралли

Власти Эстонии отказали российскому экипажу во въезде на территорию страны на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Международная автомобильная федерация не отказала Грязину в допуске, и Николай участвовал в предыдущих этапах. В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что не позволят российскому экипажу въехать в страну во время соревнований.

Юридической основой для запрета на въезд является гарантия безопасности российских гонщиков.

В настоящее время в личном зачёте пилотов ралли WRC лидирует представитель Финляндии Калле Рованперя. В его активе 145 очков. На втором месте бельгиец Тьерри Нёвиль, на счету которого 80 баллов. Третью позицию с 27 очками занимает эстонец Отт Тянак. Грязин с шестью баллами на 18-м месте.

