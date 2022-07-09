Российскому хоккеисту дважды отказали во въезде в США

„Положение Капризова крайне серьезное и сложное. Если кто-то в клубе выступит с некорректным публичным заявлением, это может спровоцировать ухудшение ситуации“, — говорится в статье.

Первую попытку вернуться в США хоккеист сделал через Дубай. Как сообщил журналист, хоккеист не смог въехать, „возможно, потому что сейчас у него нет рабочей визы“. Спортсмену отказали во въезде, несмотря на подписанный в 2021 году пятилетний контракт с „Миннесотой Уайлд“.

Во второй раз он пытался попасть в Штаты через неназванную островную страну в Карибском море, но тоже получил отказ. В итоге он вернулся в Россию, где находится до сих пор.

Сообщалось, что нескольким европейцам – не только россиянам – в прошлом сезоне разрешили играть в НХЛ без виз. Лига договорилась с властями США о предоставлении исключений из-за проблем в работе консульств в период пандемии COVID-19.

На фоне сообщений о том, что российский вратарь Иван Федотов был задержан в Петербурге и отправлен на службу в одну из воинских частей, появились сведения, что Капризов в свое время якобы купил военный билет. Отец хоккеиста Олег Капризов опроверг эту информацию, сообщив, что у нападающего еще действует отсрочка, пока он учится.