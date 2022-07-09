Невиданные протесты на Шри-Ланке: толпа захватила президентский дворец(7)
В столице Шри-Ланки Коломбо тысячи протестующих прорвались сквозь полицейские кордоны и проникли в президентскую резиденцию. В стране экономический кризис, протесты не стихают с марта этого года, но достигли точки кипения только сейчас, сообщает BBC.
На видео в соцсетях видно, что комнаты в доме президента полны людей, еще сотни протестующих - на газоне, а другие прыгают и резвятся в бассейне. Президент Готабай Раджапакса покинул резиденцию еще в пятницу и, по некоторым сообщениям, пытается вылететь из Коломбо.
Массовые протесты в субботу - одни из крупнейших за этот год в островном государстве, охваченном тяжелым экономическим кризисом. В Шри-Ланке, стране с 22-миллионным населением, зашкаливает инфляция и остро не хватает топлива, продовольствия и лекарств.
Премьер-министр страны Ранил Викремесингхе созвал экстренное совещание лидеров своей партии и приказал спикеру немедленно созвать парламент.
После месяцев мирных протестов - взрыв негодования
После нескольких месяцев выступлений против неэффективного управления страной во время кризиса шри-ланкийцы настроены решительно.
Тысячи человек со всей страны присоединились к маршу с требованием отставки Раджапаксы. Многие добирались в центр города на автомобилях, в фургонах и даже на поездах, „захваченных“ протестующими, сказали местные чиновники агентству Франс-пресс.
Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Протестующие заполнили район Коломбо, где находятся правительственные здания, и прорвались через несколько полицейских кордонов, чтобы попасть к резиденции президента.
Полицейские выстрелили в воздух, чтобы помешать разозленной толпе проникнуть внутрь резиденции, но часть людей все же прорвалась туда.
Протестующие транслируют, что происходит в особняке, в „Фейсбук“. На кадрах видно, как сотни людей скопились в комнатах и коридорах и скандируют призывы уйти, адресованные президенту Раджапаксе.
Сотни людей также собрались на газонах и дорожках перед резиденцией - белым особняком колониальной эры.
Власти пытались предотвратить субботние протесты, объявив коммендантский час в пятницу, но им пришлось его снять после того, как правозащитные группы и оппозиционные партии выступили против.
Нет бензина, нет еды, нет лекарств
Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда государство вышло из-под контроля Великобритании. В стране не хватает топлива, продовольствия и лекарств.