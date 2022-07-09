Невиданные протесты на Шри-Ланке: толпа захватила президентский дворец

На видео в соцсетях видно, что комнаты в доме президента полны людей, еще сотни протестующих - на газоне, а другие прыгают и резвятся в бассейне. Президент Готабай Раджапакса покинул резиденцию еще в пятницу и, по некоторым сообщениям, пытается вылететь из Коломбо.

Массовые протесты в субботу - одни из крупнейших за этот год в островном государстве, охваченном тяжелым экономическим кризисом. В Шри-Ланке, стране с 22-миллионным населением, зашкаливает инфляция и остро не хватает топлива, продовольствия и лекарств.

Премьер-министр страны Ранил Викремесингхе созвал экстренное совещание лидеров своей партии и приказал спикеру немедленно созвать парламент.

После месяцев мирных протестов - взрыв негодования

После нескольких месяцев выступлений против неэффективного управления страной во время кризиса шри-ланкийцы настроены решительно.

Тысячи человек со всей страны присоединились к маршу с требованием отставки Раджапаксы. Многие добирались в центр города на автомобилях, в фургонах и даже на поездах, „захваченных“ протестующими, сказали местные чиновники агентству Франс-пресс.

Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Протестующие заполнили район Коломбо, где находятся правительственные здания, и прорвались через несколько полицейских кордонов, чтобы попасть к резиденции президента.

Полицейские выстрелили в воздух, чтобы помешать разозленной толпе проникнуть внутрь резиденции, но часть людей все же прорвалась туда.

Протестующие транслируют, что происходит в особняке, в „Фейсбук“. На кадрах видно, как сотни людей скопились в комнатах и коридорах и скандируют призывы уйти, адресованные президенту Раджапаксе.

Сотни людей также собрались на газонах и дорожках перед резиденцией - белым особняком колониальной эры.

Власти пытались предотвратить субботние протесты, объявив коммендантский час в пятницу, но им пришлось его снять после того, как правозащитные группы и оппозиционные партии выступили против.

Нет бензина, нет еды, нет лекарств