Правда ли, что вместо Coca-Cola в России начнут продавать освящённый квас со вкусом колы?

22 июня 2022 года радиостанция „Говорит Москва“ сообщила, что вместо покинувшей страну Coca-Cola на полках российских магазинов появится квас с аналогичным вкусом. Утверждается, что бутылки будут украшены православной символикой, а содержимое в обязательном порядке будут освящать представители РПЦ. „Говорит Москва“ рассказала о новинке со ссылкой на управляющего компанией Funky Monkey Вячеслава Гавриленкова. „То, что Coca-Cola ушла, мы считаем хорошей новостью. Давно пора было прекратить травить россиян западным напитком. В настоящее время мы планируем охватить нашим новым продуктом не только внутренний рынок, но и близлежащие новые территории России. Как преемники Coca-Cola, мы в дань уважения планируем выпускать квас со вкусом колы. Сейчас мы работаем над брендингом, и утверждён рабочий вариант названия — славянский квас „Колокола“. На этикетке будет изображён церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи“, — приводит радиостанция комментарий Гавриленкова. О российском аналоге Coca-Cola также сообщили „Газета.ru“, „Москва-24“, „Аргументы и факты“, „Мослента“ и пр. В своём блоге в LiveJournal идею прокомментировал богослов Андрей Кураев.

16 июня компания Coca-Cola HBS заявила, что приостанавливает производство и продажу своей продукции в России, „как только имеющиеся запасы будут исчерпаны“. Речь идёт не только о газировке Coca-Cola, но и о других брендах, которыми владеет корпорация: лимонадах Sprite, Fanta и Schweppes, воде Bonaqua, холодном чае Fuze Tea, соках Pulpy, Rich, „Моя семья“ и „Добрый“. Довольно быстро в СМИ стали появляться публикации о торговых марках, которые могут заменить Coca-Cola на полках российских магазинов. В их числе несколько изданий назвали лимонады Funky Monkey, которые выпускает компания „Юнайтед боттлинг групп“ (ЮБГ). Этот бренд, как пишет The Bell, был зарегистрирован ещё в 2020 году.