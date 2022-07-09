Правда ли, что вместо Coca-Cola в России начнут продавать освящённый квас со вкусом колы?
В конце июня 2022 года СМИ сообщили об импортозамещении ушедшей из России газировки — вместо неё якобы начнут продавать квас, „одобренный“ православным батюшкой. Мы проверили достоверность таких сообщений.
22 июня 2022 года радиостанция „Говорит Москва“ сообщила, что вместо покинувшей страну Coca-Cola на полках российских магазинов появится квас с аналогичным вкусом. Утверждается, что бутылки будут украшены православной символикой, а содержимое в обязательном порядке будут освящать представители РПЦ. „Говорит Москва“ рассказала о новинке со ссылкой на управляющего компанией Funky Monkey Вячеслава Гавриленкова. „То, что Coca-Cola ушла, мы считаем хорошей новостью. Давно пора было прекратить травить россиян западным напитком. В настоящее время мы планируем охватить нашим новым продуктом не только внутренний рынок, но и близлежащие новые территории России. Как преемники Coca-Cola, мы в дань уважения планируем выпускать квас со вкусом колы. Сейчас мы работаем над брендингом, и утверждён рабочий вариант названия — славянский квас „Колокола“. На этикетке будет изображён церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи“, — приводит радиостанция комментарий Гавриленкова. О российском аналоге Coca-Cola также сообщили „Газета.ru“, „Москва-24“, „Аргументы и факты“, „Мослента“ и пр. В своём блоге в LiveJournal идею прокомментировал богослов Андрей Кураев.
16 июня компания Coca-Cola HBS заявила, что приостанавливает производство и продажу своей продукции в России, „как только имеющиеся запасы будут исчерпаны“. Речь идёт не только о газировке Coca-Cola, но и о других брендах, которыми владеет корпорация: лимонадах Sprite, Fanta и Schweppes, воде Bonaqua, холодном чае Fuze Tea, соках Pulpy, Rich, „Моя семья“ и „Добрый“. Довольно быстро в СМИ стали появляться публикации о торговых марках, которые могут заменить Coca-Cola на полках российских магазинов. В их числе несколько изданий назвали лимонады Funky Monkey, которые выпускает компания „Юнайтед боттлинг групп“ (ЮБГ). Этот бренд, как пишет The Bell, был зарегистрирован ещё в 2020 году.
Вячеслав Гавриленков, чей комментарий опубликовала радиостанция „Говорит Москва“ и затем распространили другие СМИ, не имеет никакого отношения к ЮБГ. Он руководит компанией по разработке и продвижению сайтов, которая, как и один из российских аналогов Coca-Cola, называется Funky Monkey. В комментарии для издания TJournal Вячеслав связал произошедшее с „некомпетентностью работника радиостанции“ — тот прислал письмо с вопросом о том, собирается ли Funky Monkey заменить Coca-Cola в России и считает ли Гавриленков конкурентом „Русскую колу“ (о её скором выпуске недавно рассказали в Архангельске, на этикетке планируют изобразить Богородицу).
В момент получения письма Гавриленков вместе с друзьями сидел в баре и не поверил, что сообщение от „Говорит Москва“ настоящее. Руководитель веб-студии предположил, что адрес подделали его коллеги, решившие разыграть начальника. Ответ Гавриленков тоже решил сочинить ироничный и даже абсурдный. Он уверяет, что не хотел „троллить журналистов, а тем более запускать фейковую новость в медиаполе“. Собеседник TJournal также рассказал, что „Говорит Москва“ опубликовали его ответ в сокращённом виде. Например, сотрудник радиостанции проигнорировал такой фрагмент: „У конкурентов не будет шансов после запуска в линейку наших хедлайнеров, в которых будет сегментирование по интересам к напитку. Ведь употребляют их не только на детских праздниках. Для взрослых это:
1. „Фанки Манки Кола Black“ (состав: кола 60%, виски 40%);
2. „Фанки Манки Орандж Light“. Со вкусом водки, но безалкогольная и на берёзовых бруньках. Особенно её оценят те, кто в завязе“.
Вскоре после того, как комментарий Гавриленкова растиражировали СМИ, на главной странице студии Funky Monkey разместили баннер, посвящённый „презентации“ бренда „Колокола“. Как сообщает TJournal, компания „хочет продолжить „импровизацию“ и показать полноценный концепт „спонтанного бренда“». Разработчик сайтов также выразил надежду, что их „тёзка“, производящий газировку, обратит внимание на ситуацию и заинтересуется сотрудничеством.
По состоянию на 1 июля несколько из упомянутых в начале этого текста СМИ всё-таки выпустили опровержения — в частности, „Газета.ru“ (обратилась в компанию, которой принадлежит бренд лимонада Funky Monkey) и „Москва-24“ (рассказала о „розыгрыше“). Материал на сайте „Говорит Москва“, с которого началось распространение новости, остался без изменений.
Итог: Неправда.