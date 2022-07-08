Энели Ефимова выиграла вторую золотую медаль на юниорском ЧЕ по плаванию

На дистанции 200 метров брассом Энели Ефимова оказалась быстрее всех, установив новый рекорд Эстонии - 2 минуты и 26,85 секунды. Прежний рекорд она улучшила на 0,03 секунды.

Два дня назад Ефимова завоевала золото на дистанции 50 метров брассом.

Если на дистанции 50 метров уроженка Силламяэ одержала уверенную победу, то на 200-метровке ее преимущество над вторым местом было небольшим - француженка Жюстин Дельма проиграла всего 0,01 секунды. Бронза досталась Дефне Коскун (2.27,51) из Турции, пишет rus.err.