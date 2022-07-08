ДЕВУШКА ДНЯ | Сексуальные снимки российской фигуристки в мужском журнале от которых замирает сердце

„Новые сексуальные снимки фигуристки Евгении Медведевой, от которых замирает сердце. Пиши в комментариях, какое фото понравилось больше всего!“, — подписали фотографии 22-летней спортсменки в официальном телеграм-канале MAXIM.

Подписчики MAXIM не смогли пройти мимо и оставили много восторженных комментариев:

Все фотки огонь, но первая и третья самый отвал.

Фотографии красивые. Очень. Но не совсем сексуальные. Скорее художественные.

Третья фотка — это что-то. Вся Женька чудо, вплоть до пальчиков на ногах.

Красиво, нежно.

Обаяшка!

Нежно и секси, Женя красавица!

В начале апреля сообщалось, что откровенная фотосессия фигуристки Медведевой привела ее фанатов в полный восторг: „Какие прелести! Чистый секс“