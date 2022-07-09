Главная угроzа. Как Кремль привел НАТО к российским границам(27)
После 30 лет развития отношений НАТО объявила Россию „главной угрозой безопасности“. Такая формулировка использована в новой стратегической концепции на ближайшие 10 лет, принятой на саммите альянса в Мадриде, Кремлю предъявлено требование немедленно прекратить войну и уйти из Украины. В то же время НАТО усиливает свой восточный фланг, увеличивает численность сил в Европе и ускоряет интеграцию в альянс Швеции и Финляндии.
С момента присоединения Кремлем Крыма в НАТО заявляли о двойном подходе к России: усиление сдерживания и обороны в сочетании с диалогом. Практическое сотрудничество с Москвой было приостановлено еще в 2014 году, но политические и военные каналы связи по-прежнему оставались открытыми. Декларация по итогам мадридского саммита и заявления его участников свидетельствуют о подготовке альянса к длительному противостоянию в условиях конфликта вокруг Украины, который назван крупнейшим кризисом в области безопасности со времен Второй мировой войны.
Среди основных решений — укрепление военных возможностей на восточном фланге НАТО, на море, на земле и в воздухе.