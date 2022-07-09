Мнение
09.07.2022, 13:00

Главная угроzа. Как Кремль привел НАТО к российским границам

 (27)
Юлия Петровская
журналист
Пресс-конференция глав государств после саммита НАТО в Мадриде
Пресс-конференция глав государств после саммита НАТО в Мадриде
ФОТО: Celestino Arce Lavin | © 2022 Celestino Arce

После 30 лет развития отношений НАТО объявила Россию „главной угрозой безопасности“. Такая формулировка использована в новой стратегической концепции на ближайшие 10 лет, принятой на саммите альянса в Мадриде, Кремлю предъявлено требование немедленно прекратить войну и уйти из Украины. В то же время НАТО усиливает свой восточный фланг, увеличивает численность сил в Европе и ускоряет интеграцию в альянс Швеции и Финляндии.

С момента присоединения Кремлем Крыма в НАТО заявляли о двойном подходе к России: усиление сдерживания и обороны в сочетании с диалогом. Практическое сотрудничество с Москвой было приостановлено еще в 2014 году, но политические и военные каналы связи по-прежнему оставались открытыми. Декларация по итогам мадридского саммита и заявления его участников свидетельствуют о подготовке альянса к длительному противостоянию в условиях конфликта вокруг Украины, который назван крупнейшим кризисом в области безопасности со времен Второй мировой войны.

Среди основных решений — укрепление военных возможностей на восточном фланге НАТО, на море, на земле и в воздухе.

Основной вклад вносят США, объявившие об усилении сил ПВО в Германии и Италии, увеличении числа эсминцев в Испании, отправке дополнительных истребителей-бомбардировщиков в Великобританию, а также о размещении в Польше штаба 5-го армейского корпуса и дополнительных военнослужащих в Румынии и странах Балтии.

Оставить комментарий Читать комментарии (27)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии