МНЕНИЕ | Путинская Роzzия глазами болгар

В 2019 году опрос Pew Research center показал следующие результаты – Болгария рекордсмен в плане положительного отношения к России (73%). Что касается поддержки не только России, но и Владимира Путина - социальные опросы показывают, что в 2020-2022 гг. 55- 58% болгар давали ему положительную оценку, тогда как отрицательную оценку давали всего лишь 20%. После начала российской агрессии в Украине, оценка его деятельности в Болгарии резко изменилась, но об этом позже. Сначала нужно понять, на чем основана такая поддержка? На мой взгляд этому способствуют четыре причины.