"Внутри вас "орудует" пара сотен 20-сантиметровых глистов": почему нужно обязательно мыть ягоды и фрукты?

Ставить знак равно между ягодами и распространением кишечных инфекций нельзя. Все-таки кишечные вирусы распространяются прежде всего от человека к человеку. Например, норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, бактерии разлетаются с невероятной скоростью, и люди, находящиеся в непосредственной близости с больным, могут довольно легко и быстро заразиться. Но вот если заразившийся дотрагивается до ягод или фруктов, то на них какое-то время будут опасные вирусы, которые может подхватить другой человек.

Определенно! Для каждого периода года характерны разные заболевания. Какие-то чаще встречаются осенью и зимой (те же норо- и ротавирус), а какие-то - летом (например, энтеровирусные инфекции). Чтобы уменьшить риск заболевания в летний период, нужно хорошенько мыть ягоды и фрукты, которыми сейчас пестрят прилавки наших магазинов и рынков.

Как известно, чем больше люди общаются между собой, тем больше распространяются всевозможные вирусы и бактерии. За две последние зимы пандемии коронавируса, когда действовали ограничения, кишечных инфекций стало действительно меньше, так как были отменены все общественные мероприятия и люди были вынуждены реже встречаться. И даже таких серьезных заболеваний, как норо- и ротавирус, было меньше. Но со второй половины этого года кишечные инфекции стали вновь всё чаще встречаться у жителей Эстонии.

Последнее время все реже говорят о кишечных заболеваниях. Связано ли это с тем, что из-за коронавируса люди стали тщательнее мыть руки и соблюдать гигиену?

Лето — время вкуснейших ягод, свежих фруктов и овощей. Сколько пользы дают они нам, насыщая организм ценными витаминами. Но это только в том случае, если их правильно мыть перед употреблением, так как на кожуре сезонных продуктов скапливаются порой вредные вещества, бактерии и даже личинки паразитов. О том, какую опасность могут представлять немытые ягоды и фрукты, рассказывает заведующая отделением инфекционного контроля Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Пилле Мяртин.

Ополоснуть один раз ягоды, фрукты и овощи водой из-под крана — довольно бессмысленное занятие, этим бактерии и вирусы вы не уберете. Важно провести механическую промывку — взбалтывать, промывать все хорошенечко теплой водой как минимум в течение одной минуты. Только так можно быть уверенным, что все паразиты смыты, а ягоды и фрукты безопасны для потребления. И не забывайте после этого помыть руки! Часто люди думают: "Ну я же только что минуту мыл ягоды в воде, зачем же еще раз руки мыть?!“ Ягоды-то вы помыли, но от них на ваши руки могли попасть бактерии и вирусы! И их уже необходимо с рук смыть, лучше - с мылом.

Все летние богатства природы есть нужно - они наполняют наш организм полезными витаминами. Но в то же время через фрукты, ягоды, арбузы могут распространяться не только различные вирусы и бактерии, но и одноклеточные организмы, а также яйца паразитов, которые с удовольствием будут использовать наш желудочно-кишечный тракт в качестве благоприятной среды для своего развития и размножения. И таких „героев“, представляющих недооцененную опасность, достаточно много. Например, глисты, возбудитель которых легко распространяется с немытыми овощами и фруктами. Купили клубнику или черешню в магазине, не помыли, стали есть и вместе с вкусной мякотью проглотили яйца паразитов. Из проглоченных зрелых яиц в желудочно-кишечном тракте появляются личинки, которые через слизистую оболочку кишечника попадают в кровь, и циркулируют по всему организму, поражая различные органы. За 70-75 дней эти личинки превратятся в половозрелую особь. Это время соответствует ранней кишечной стадии. На этапе поздней стадии в организме уже паразитируют взрослые особи. Они живут в кишечнике около года и уже сами откладывают яйца, которые выходят вместе с калом.

Сейчас на рынке продают много разных ягод. Иногда покупатели не могут дотерпеть и начинают есть их немытыми еще по дороге домой. Насколько это опасно?

Можно ли не мыть ягоды, сорванные с собственной грядки?

Если это именно ваша грядка, если вы сами посадили, сами вырастили и не применяли каких-то опасных для здоровья человека удобрений, то особого риска быть не должно. А вот если вы приехали на чужое поле, не знаете, кто ухаживает за этими ягодами, кто живет поблизости, чем поле удобряли, то лучше все же ягоды помыть.

Есть люди, которые утверждают, что их не берут кишечные инфекции. А что-то еще может им "угрожать“?

Да, это различные химикаты, которыми обрабатывают ягоды и фрукты еще в процессе выращивания или для лучшего хранения и перевозки. В этом случае на какое-то время может ухудшиться самочувствие, возникнуть чувство тошноты или рвоты. Кроме того, эти вредные вещества могут накапливаться в человеческом организме и затем причинить много вреда.

Насколько серьезные последствия могут быть от кишечных заболеваний?

Если говорить о паразитарных заболеваниях, то они могут существенно подорвать ваше здоровье, не говоря уже о дискомфорте, который при этом возникнет. Например, аскаридоз - поражение тонкой кишки организма глистными инвазиями. В качестве возбудителя выступают глисты длиной около 20 см. Инфекция передается от человека к человеку, но яйца этих червей могут с каловыми массами попасть в почву, где они довольно хорошо и долго сохраняются, а потом "перебираются" на овощи, фрукты, зелень, ягоды или попадают в воду. Не трудно догадаться, что следующее звено в этой цепочке - человек, который съест зараженный фрукт или овощ. Аскаридоз - очень неприятное заболевание, ведь это не один глист, их может быть много. Если глистов станет больше, то, во-первых, они будут наносить серьезный вред желудочно-кишечному тракту, а, во-вторых, человек будет плохо себя чувствовать, появится боль в животе, усталость и вялость, начнутся всевозможные другие проблемы со здоровьем, причем в разных органах. Одним словом, ничего хорошего ждать не приходится, когда внутри вас „орудует“ пару сотен 20-сантиметровых глистов.

Как часто встречаются глисты?

В этом плане это очень коварное заболевание, потому что, как правило, с ним в больницу не попадают. Люди обычно обращаются к семейному врачу или же проблема обнаруживается во время визита к врачу-инфекционисту. К счастью, против всех этих паразитов есть эффективное лечение. Но для начала нужно поставить точный диагноз, просто с потолка лекарства принимать нельзя. А для этого нужно сделать специальное, довольно специфическое исследование.

Мы знаем, что среди всех вирусных заболеваний в мире именно паразитарные являются самыми древними. Когда первобытный человек жил со своей семьей или племенем в каком-то определенном месте, вместе с ними уже жили и паразиты, так как места для отправления естественных нужд были поблизости.