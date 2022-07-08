Правда ли, что ВОЗ признала вспышку оспы обезьян пандемией?

В случае с коронавирусом ВОЗ 30 января 2020 года признала инфекцию ситуацией угрозы (PHEIC), а только 11 марта назвала её в официальном Twitter-аккаунте пандемией. Тогда же МИД РФ отдельно подчёркивал , что „введение в оборот термина „пандемия“ с правовой точки зрения не регламентировано и не предполагает принятия дополнительных специальных мер реагирования. В Международных медико-санитарных правилах термин „пандемия“ не используется“. В этом министерство было абсолютно право: в третьей редакции правил термин „пандемия“ и его критерии действительно отсутствуют, как и процедура объявления той или иной инфекции пандемией. В 2021 году организация объявила о начале работы над документом, обозначенным на сайте как „глобальный договор по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования“. По информации Reuters , соглашение будет готово в мае 2024 года. Таким образом, в международном здравоохранении признание болезни пандемией как юридическая процедура сейчас отсутствует в принципе.

Оспа обезьян — заболевание, вызываемое вирусом из семейства поксвирусов, — проявляется лихорадкой, общей интоксикацией, увеличением лимфоузлов и появлением характерной сыпи на коже. Смерть наступает в 3–6% случаев. Так как критериев пандемии в документах ВОЗ не обозначено, то и юридически признать оспу обезьян пандемией невозможно. 23 июня Международный комитет по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения рассмотрел вопрос, стоит ли признать инфекцию ситуацией угрозы общественному здоровью на международном уровне. Секретариат ВОЗ отметил, что с начала мая 2022 года было зарегистрировано 3040 случаев заболевания в 47 странах, было мало госпитализаций и сообщалось об одной смерти человека с ослабленным иммунитетом, а также что клиническая картина заболевания часто нетипичная. В пресс-релизе организации говорится, что „несколько членов выразили разные мнения, комитет консенсусом постановил уведомить генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе вспышка должна быть определена как не являющаяся PHEIC. Однако комитет единодушно признал чрезвычайный характер этого события и то, что контроль за дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию“. Также отмечено, что через несколько недель, получив новые данные, комитет может пересмотреть свои рекомендации. Таким образом, на 30 июня 2022 года оспа обезьян не признана ситуацией угрозы общественному здоровью на международном уровне.