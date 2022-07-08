Правда ли, что ВОЗ признала вспышку оспы обезьян пандемией?
Ссылаясь на пресс-релиз на официальном сайте ВОЗ, СМИ сообщили, что организация признала оспу обезьян пандемией. Мы решили проверить, так ли это.
Сообщения об этом можно обнаружить на таких федеральных ресурсах, как „Пятый канал“ (также сохранённая копия) и „Рамблер Новости“ (копия), а также на многих региональных и зарубежных сайтах (1, 2, 3, 4). Помимо этого, соответствующие новости были опубликованы, а позднее отредактированы некоторыми изданиями — „Вестником Кавказа“ и Telegram-каналом „Спутника Армении“.
Пандемия (от греч. πανδημία — „весь народ“), согласно Большой медицинской энциклопедии, это необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса. В 2005 году ВОЗ разработала Международные медико-санитарные правила, в которых обозначила шесть фаз развития эпидемии, и самая серьёзная фаза характеризовалась как пандемическая. Далее, в 2009 году, руководствуясь этими правилами, ВОЗ обозначила вспышку гриппа H1N1 как пандемию, дав такое определение: „Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах“. Организация указала важные критерии пандемии («новый вирус распространяется по всему миру“, „приводит к нескольким одновременным эпидемиям по всему миру с огромным количеством смертей и заболеваний“, „большинство людей не обладают иммунитетом к нему“), а также отметила, что „вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов животных“.
Однако такая позиция ВОЗ подверглась критике за создание паники, руководствуясь которой многие страны закупили вакцины в объёмах, намного превышающих реальную потребность. В итоге пресс-секретарь ВОЗ Натали Буду сообщила, что определение было признано ошибочным и удалено с веб-сайта ведомства. После этого организация отказалась от шестиуровневой шкалы эпидемий, а стала использовать другую терминологию — „ситуация угрозы общественному здоровью на международном уровне“ (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). Ситуации угрозы могут иметь минимальные последствия (1-й класс), умеренные (2-й) или значительные (3-й). В документе ситуациям угрозы дано такое определение: „Чрезвычайное происшествие, которое, как установлено, представляет угрозу для здоровья населения, для других государств в результате международного распространения заболевания и потенциально требует скоординированных международных ответных мер“. Статус ситуации угрозы со времени принятия этого определения был присвоен шести вспышкам заболеваний: свиному гриппу H1N1 (2009 год), полиомиелиту (2014-й), геморрагической лихорадке Эбола (2014-й), лихорадке Зика (2015–2016 годы), Эбола (2018–2020 годы) и новой коронавирусной инфекции (с 2019-го).
В случае с коронавирусом ВОЗ 30 января 2020 года признала инфекцию ситуацией угрозы (PHEIC), а только 11 марта назвала её в официальном Twitter-аккаунте пандемией. Тогда же МИД РФ отдельно подчёркивал, что „введение в оборот термина „пандемия“ с правовой точки зрения не регламентировано и не предполагает принятия дополнительных специальных мер реагирования. В Международных медико-санитарных правилах термин „пандемия“ не используется“. В этом министерство было абсолютно право: в третьей редакции правил термин „пандемия“ и его критерии действительно отсутствуют, как и процедура объявления той или иной инфекции пандемией. В 2021 году организация объявила о начале работы над документом, обозначенным на сайте как „глобальный договор по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования“. По информации Reuters, соглашение будет готово в мае 2024 года. Таким образом, в международном здравоохранении признание болезни пандемией как юридическая процедура сейчас отсутствует в принципе.
Оспа обезьян — заболевание, вызываемое вирусом из семейства поксвирусов, — проявляется лихорадкой, общей интоксикацией, увеличением лимфоузлов и появлением характерной сыпи на коже. Смерть наступает в 3–6% случаев. Так как критериев пандемии в документах ВОЗ не обозначено, то и юридически признать оспу обезьян пандемией невозможно. 23 июня Международный комитет по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения рассмотрел вопрос, стоит ли признать инфекцию ситуацией угрозы общественному здоровью на международном уровне. Секретариат ВОЗ отметил, что с начала мая 2022 года было зарегистрировано 3040 случаев заболевания в 47 странах, было мало госпитализаций и сообщалось об одной смерти человека с ослабленным иммунитетом, а также что клиническая картина заболевания часто нетипичная. В пресс-релизе организации говорится, что „несколько членов выразили разные мнения, комитет консенсусом постановил уведомить генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе вспышка должна быть определена как не являющаяся PHEIC. Однако комитет единодушно признал чрезвычайный характер этого события и то, что контроль за дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию“. Также отмечено, что через несколько недель, получив новые данные, комитет может пересмотреть свои рекомендации. Таким образом, на 30 июня 2022 года оспа обезьян не признана ситуацией угрозы общественному здоровью на международном уровне.
Откуда же появилась новость о признании ВОЗ оспы обезьян пандемией? Соответствующее заявление появилось 22 июня на сайте некой World Health Network («всемирная сеть здравоохранения“). На сайте организации сказано, что это сообщество активистов, появившееся в ответ на пандемию COVID-19. Согласно данным WhoIs, домен был зарегистрирован 26 мая 2021 года в Аризоне (США). При этом страница на Facebook* была создана только 20 декабря 2021 года, а первый пост в Instagram* организации опубликован 23 декабря 2021 года. Во вкладке „Команда“ на сайте значатся только один всемирно известный эксперт — Нассим Талеб, автор бестселлера „Чёрный лебедь“. Только у шести из 32 членов команды ссылки ведут не на их социальные сети (Twitter, LinkedIn, Instagram), а на веб-сайты. В свою очередь, только четыре (1, 2, 3, 4) из этих веб-сайтов представляют собой страницы образовательных учреждений.
В заявлении World Health Network о признании вспышки оспы обезьян пандемией фигурирует ещё один интересный термин — Public Health Emergency of Global Concern, крайне похожий на определение ВОЗ (Public Health Emergency of International Concern). При этом World Health Network в пресс-релизе не стремится ввести в заблуждение относительно своих целей и полномочий. Там оговаривается, что такое заявление намеренно сделано накануне заседания Международного комитета по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ, а также подчёркивается, что World Health Network призывает ВОЗ и национальные инстанции здравоохранения принять незамедлительные меры.
Таким образом, вероятнее всего, новость о признании оспы обезьян пандемией появилась из-за того, что журналисты спутали Всемирную организацию здравоохранения (World Health Organization) и некоммерческое неформальное объединение активистов под названием „Всемирная сеть здравоохранения“ (World Health Network). При этом в документах ВОЗ на сегодняшний день такого статуса распространения инфекции, как пандемия, вообще нет, вместо него используется формулировка „ситуация угрозы общественному здоровью на международном уровне“. К тому же собравшийся 23 июня комитет по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения посчитал преждевременным присваивать этот статус вспышке оспы обезьян.
Итог: Фейк.