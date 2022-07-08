ВИДЕО | Хороший, плохой, русский: правда ли, что поддержка Путина так высока, и почему россиян не хотят видеть в эстонских вузах?
Страны Балтии приняли у себя огромное количество беженцев из Украины, столкнувшись при этом с проблемами по их размещению и транзиту. В то же время обнажился конфликт между русскими и украинцами, который преодолеть теперь кажется почти невозможным. Как наши страны сейчас справляются с таким огромным наплывом беженцев, насколько удачно россияне боролись в России с режимом Путина и почему им ограничили въезд в Евросоюз. Обо всем этом блогер Даниил Куракин поговорил с активистами и экспертами из Эстонии, Литве и Латвии.
Согласно большинству социологических опросов, в России большая часть россиян поддерживает Путина и его войну, из-за чего людей с российским паспортом ограничили во многих сферах деятельности в Европе. Активист и сотрудник Таллиннского университета Михаил Тамм рассказывает, почему данное мнение ложное: „В ситуации, когда у вас нет свободного обмена информацией, я не очень уверен, что общественное мнение вообще имеет смысл. В ситуации, когда вся та информация, которая есть у людей, является враньем от первого до последнего слова и они вообще не взаимодействуют с иными точками зрения, можно ли говорить, что они имеют какое-то мнение - это вопрос. Первое - насколько я вижу по тому, что мне рассказывают знакомые и не очень люди, активного выражения поддержки, то есть „нарисовать на машине знак „Z“, этого очень мало. Вторая вещь, которая обратила на себя свое внимание, в каком-то из этих опросов был такой расклад: 60% говорили что они за спецоперацию, 10% говорили что они против, 30% говорили что они затрудняются ответить на этот вопрос. Но из этих 60 процентов потом спросили - а русские войска в Украине местное население как встречает? То ли 25%, то ли 35% из этой группы ответили, что с радостью и цветами. Не знаю, насколько эти люди верят в то, что они говорят, но так или иначе, это - люди, у которых в картине мира действительно войны никакой нет“ - рассказывает Михаил о поддержке войны в России.
Говоря о борьбе россиян с путинским режимом, украинцы делают вывод, что она была недостаточной, сравнивая ее с Оранжевой революцией 2004 года и Революцией достоинства 2013 года, когда в обоих случаях украинцы добились успешной смены власти в своей стране. Михаил Тамм не понимает подобных упреков. „С момента как я встал с дивана и стал не в интернете говорить, а какой-то протестной активностью заниматься, прошло в общем 18 лет. И мне не кажется, что мы мало делали. Я думаю, существует очень большая ответственность западных стран в целом за то что они ничего не предпринимали в течении очень долгого времени. Они считали что это ничего и что пусть русские сами разбираются со своими проблемами“. - рассказывает Тамм.
Проблема с поддержкой Путина есть и в странах Балтии. В Латвии она выражается сторонниками партии „Русский союз Латвии“, руководители которой так и не осудили развязанную Россией войну. В Эстонии нет настолько активной пророссийской партии и осудили войну все. Исключение составляют нишевые организации, вроде движения Koos. „В Эстонии среди эстонских русских безусловно есть определенная часть с „промытой“ фашистской путинской пропагандой головой. Сколько мы там стояли, очень немного людей, которые подходят и начинают выражать возмущение,“ - говорит Тамм о поддержки Путна в Эстонии. „Я думаю, что тех, кто поддерживает Путина, в любом случае меньшинство. Есть некоторая часть людей, которые и Путина поддержать не могут, и солидаризоваться с Украиной им сложно. Потому что как-то не очень хочется оценивать свое поведение предыдущих лет и свою солидарность с путинской Россией до момента вторжения в Украину,“ - дополняет политик и юрист Евгений Криштафович.
В Эстонии, как и во многих странах Европы, несмотря на разношерстность русской диаспоры, для всех, имеющих гражданство России, существуют ограничения, вызванные санкционным режимом. Эстония, например, не выдает туристические визы, электронные президентства, места в ВУЗах для граждан России и Беларуси, за исключением целей гуманитарного характера или если речь идет о политических беженцах. „Понятно, что люди, которые сейчас уезжают из России, это прежде всего люди, которые не хотят и не готовы мириться с тем, что в России происходит, что она превращается в агрессивную тоталитарную страну.
Многие также справедливо указывают, что это люди привилегированные. Особенно если они приезжают сюда - это значит, что у них есть шенгенская виза, какое то количество денег и какие то ресурсы. Поэтому мне кажется, что Эстонии эти люди вообще говоря должны были бы быть нужны. Это - люди образованные, с высокими профессиональными квалификациями, говорящие на одном из трех языков, с которыми в Эстонии можно жить и в общем-то более или менее достоверно либеральных и про демократических общественно-политических взглядов,“ - считает Михаил Тамм, утверждая, что тех же российских студентов можно было бы принять в Эстонские вузы, дабы они не стали солдатами на службе путинской войны.
Евгений Криштафович такую точку зрения не разделяет и считает, что если в такой ситуации выдавать визы, то к нам сюда ФСБ будет присылать отобранные кадры. „Это риск для безопасности, и очень большой, потому что мы должны защищать безопасность студентов и преподавателей в ВУЗах, которые работают и учатся уже сейчас. У нас здесь достаточно большое число людей, которые свободомыслящие и ценят академическую свободу. В том числе, граждане этих стран, которые приехали к нам в нормальное время. И завести сюда провокаторов на этом фоне не хотелось бы,“ - считает Криштафович. Решением такого спора могло бы быть отсеивание обычных граждан РФ от пропутинских. На антивоенном форуме в Вильнюсе была предложена декларация, подписав которую россиянин признает преступность путинского режима, территориальную целостность Украины и осуждают войну.
„Я эту декларацию подписала немедленно, потому что я со всем этим согласна и мне кажется что если эту декларацию подпишут много людей, у Гари Каспарова будет возможность показывать эту декларацию в больших кабинетах Евросоюза, в Брюсселе и показывать количество людей, которые осуждают этот путинский режим и может быть тогда что-то сдвинется в сторону помощи тем российским гражданским активистам, которые вынуждены были покинуть Россию,“ - говорит гражданский активист Евгения Чирикова, отмечая что россиянам не нужно выдавать такие же меры помощи как беженцам из Украины.
Однако, не смотря на публичные попытки некоторых русских доказать, что не все русские поддерживают войну, украинцам сейчас это не нужно. Учитывая весь тот ужас, который российская армия принесла в Украину, пройдет еще очень много времени прежде чем этот конфликт между этими двумя нациями начнет спадать.
„Мне действительно сложно говорить, но мы сейчас, украинцы, относимся ко всем не очень хорошо. Может быть, пройдет какое-то время, но пока что сложно простить. Да, путинский режим начал войну, но вот эта резня в Буче, не он нажимал на курок, не он резал, не он стрелял в спину, не он издевался... пытал мирных людей,“ - рассказывает председатель конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, добавляя что по рассказам знакомого из Мариуполя, танки там просто стреляли по жилым домам.
„Я боюсь, мы не представляем себе на сегодняшний день той глубины этой эмоциональной травмы и этой, вряд ли одним поколением заживающей, раны, которая была нанесена украинскому народу этими месяцами войны. Мне действительно страшно представлять масштабы на самом деле. Ничто не объединяло так украинскую нацию, как эта война.“ - рассказывает Криштафович.