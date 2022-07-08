ВИДЕО | Хороший, плохой, русский: правда ли, что поддержка Путина так высока, и почему россиян не хотят видеть в эстонских вузах?

Согласно большинству социологических опросов, в России большая часть россиян поддерживает Путина и его войну, из-за чего людей с российским паспортом ограничили во многих сферах деятельности в Европе. Активист и сотрудник Таллиннского университета Михаил Тамм рассказывает, почему данное мнение ложное: „В ситуации, когда у вас нет свободного обмена информацией, я не очень уверен, что общественное мнение вообще имеет смысл. В ситуации, когда вся та информация, которая есть у людей, является враньем от первого до последнего слова и они вообще не взаимодействуют с иными точками зрения, можно ли говорить, что они имеют какое-то мнение - это вопрос. Первое - насколько я вижу по тому, что мне рассказывают знакомые и не очень люди, активного выражения поддержки, то есть „нарисовать на машине знак „Z“, этого очень мало. Вторая вещь, которая обратила на себя свое внимание, в каком-то из этих опросов был такой расклад: 60% говорили что они за спецоперацию, 10% говорили что они против, 30% говорили что они затрудняются ответить на этот вопрос. Но из этих 60 процентов потом спросили - а русские войска в Украине местное население как встречает? То ли 25%, то ли 35% из этой группы ответили, что с радостью и цветами. Не знаю, насколько эти люди верят в то, что они говорят, но так или иначе, это - люди, у которых в картине мира действительно войны никакой нет“ - рассказывает Михаил о поддержке войны в России.