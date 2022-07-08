ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (135-й день) | Москва подготовила жесткие меры против Литвы и ЕС

С начала войны в Украине погибли 347 детей, более 646 ранены, сообщает украинская Генпрокуратура в традиционной сводке 8 июля.

Как пишет Bloomberg, представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что он сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины.

В Запорожской области в результате обстрелов загорелись поля, огонь перебросился и на Днепропетровщину. Уничтожено около 20 гектаров пшеницы Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, российские войска мародерят имущество горожан, в городе нет воды, света и электричества.

Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы - Гайдай Ситуция в оккуппированном российской армией Северодонецке близка к гуманитарной катастрофе, сказал в пятницу глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Четвертой погибшей стала 71-летняя жительница села Циркуны. Двое жителей села были ранены, еще два человека пострадали в результате обстрелов Чугуевского района. Таким образом, всего в области были ранены девять человек.

Сам город впервые за несколько недель не обстреляли ночью — однако в результате вечерних ударов по Немышлянскому району погибли трое мирных жителей, пять получили ранения.

В Харьковской области за сутки от обстрелов погибли четыре человека, пишет глава региона Олег Синегубов

Британская разведка: Украина продолжает наступление в районе Херсона, Россия готовится к атакам на Славянск и Краматорск

Также, по данным Генштаба ВСУ, российские силы вели обстрелы из артиллерии, минометов и РСЗО на большинстве направлений.

Наступление на Краматорском направлении в районе Вернекаменского имело частичный успех. На Бахмутском направлении в районе Спорного и Веселой Долины продолжаются бои.

Российские войска предприняли попытки наступления на четырех направлениях. Две попытки — на Славянском направлении в районе Богородичного и на Харьковском направлении в районе Дементьевки — были отражены украинскими силами.



Вся коммунальная инфраструктура Мариуполя разрушена, абсолютное большинство жителей города до сих пор остается без воды

Об этом в телеграм-канале пишет городской совет Мариуполя. К посту приложена видеозапись, на которой видно разрушенное здание Водоканала.



„Обещания коллаборационных властей о возобновлении коммунальных услуг во всем Мариуполе остаются баснями <…> Причина невозможности возобновления поставок воды проста – россияне с коллаборантами разрушили все 22 насосные станции, повредили более 50% сетей водоснабжения, а это более 480 километров“, — говорится в посте.



Блинкен потребовал от России не мешать отгрузке украинского зерна

Госсекретарь США Энтони Блинкен напрямую обратился к России на закрытом саммите „Большой двадцатки“, который проходит на Бали, и потребовал от Москвы, чтобы она позволила возобновить экспорт украинского зерна, которое скопилось в заблокированных российскими войсками портах.

Парламент ДНР отменил мораторий на применение смертных приговоров

Ранее в самопровозглашенной республике приговорили к смертной казни служивших в украинской армии британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и „насильственном захвате власти“.

По данным полиции, за прошедшие сутки Донецкая область была обстреляна 37 раз. Только по Авдеевке было нанесено 10 ударов. Помимо жилых домов, пострадали больница, автобаза, коксохимический завод. Есть жертвы среди мирного населения.

Германский бундестаг одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО. „Расширяя НАТО, мы укрепляем тот миропорядок, который Путин стремится разрушить“, - заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о численности украинской армии и сил безопасности во время войны.