Говорил ли глава Pfizer, что к 2023 году планирует вдвое сократить население планеты?
В конце мая и начале июня 2022 года интернет-пользователи опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, Альберт Бурла признаётся в коварном замысле своей компании. Мы проверили, так ли это на самом деле.
На рубеже весны и лета 2022 года в социальных сетях стала активно распространяться видеозапись с участием главы фармацевтической компании Pfizer Альберта Бурлы. В ролике продолжительностью 37 секунд он говорит: „Мне кажется, это на самом деле воплощение мечты, которая была у нас с руководством компании, когда мы пришли в 2019 году. Когда мы встретились в январе 2019-го в Калифорнии, чтобы определить цели на ближайшие пять лет, одной из них было сократить к 2023 году количество людей в мире на 50%. Я думаю, сегодня эта мечта становится реальностью“. Далее за кадром слышны аплодисменты.
Видео стало популярным во „ВКонтакте“ — его разместили как обычные пользователи, так и паблики, на которые подписаны от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Самый крупный из них — „Тайное непознанное скрытые факты“ с 208 000 подписчиков. Ролик можно найти и в других соцсетях, например в Facebook и Twitter. В Telegram видео разместил, в частности, актёр Оскар Кучера — активный противник обязательной вакцинации.
Подобные публикации стали очень популярными по всему миру и привлекли внимание наших коллег из зарубежных фактчекинговых проектов. Разборы видео с участием главы Pfizer опубликовали Associated Press, AFP, PolitiFact, Reuters, Knack, Africa Check, FullFact и многие другие издания.
На широко разошедшемся видео запечатлён фрагмент разговора, который состоялся 25 мая 2022 года в швейцарском Давосе. Бурла участвовал в одном из мероприятий Всемирного экономического форума (ВЭФ) вместе с его основателем Клаусом Швабом. Последний, предложивший рассматривать пандемию коронавируса как возможность „перезагрузить“ мировую экономику, стал главным героем очень популярной в последнее время конспирологической теории.
На YouTube-канале ВЭФ доступна видеозапись разговора Бурлы и Шваба, опубликованная в тот же день, 25 мая. Вот что глава Pfizer говорит в самом начале диалога: „Сегодня мы сообщили, что предложим 45 беднейшим странам мира с населением в 1,2 млрд человек все наши запатентованные лекарства (все, в том числе вакцины), которые сейчас существуют в США и Европе, по себестоимости. Мы также пообещали ежегодно, когда мы выпускаем в США или Европе новые препараты, автоматически включать их в это портфолио и предлагать их беднейшим странам. Мне кажется, это на самом деле воплощение мечты, которая была у нас с руководством компании, когда мы пришли в 2019-м. Когда мы встретились в январе 2019 года в Калифорнии, чтобы определить цели на ближайшие пять лет, одной из них было сократить к 2023 году количество людей в мире, которые не могут позволить себе наши препараты, на 50%. Я думаю, сегодня эта мечта становится реальностью“.
Иными словами, в ставшем вирусным видео убрали несколько очень важных слов, которые принципиально меняют сказанное Бурлой. Вместо „определить цели на ближайшие пять лет, одной из них было сократить к 2023 году количество людей в мире, которые не могут позволить себе наши препараты, на 50%“ глава Pfizer якобы говорит, что целью было „сократить к 2023 году количество людей в мире на 50%“. К сожалению, нам не удалось установить, кто и когда отредактировал видео и опубликовал его именно как „признание“ Бурлы в намерении вдвое уменьшить население планеты.
Итог: Фейк.