Говорил ли глава Pfizer, что к 2023 году планирует вдвое сократить население планеты?

На рубеже весны и лета 2022 года в социальных сетях стала активно распространяться видеозапись с участием главы фармацевтической компании Pfizer Альберта Бурлы. В ролике продолжительностью 37 секунд он говорит: „Мне кажется, это на самом деле воплощение мечты, которая была у нас с руководством компании, когда мы пришли в 2019 году. Когда мы встретились в январе 2019-го в Калифорнии, чтобы определить цели на ближайшие пять лет, одной из них было сократить к 2023 году количество людей в мире на 50%. Я думаю, сегодня эта мечта становится реальностью“. Далее за кадром слышны аплодисменты.



Видео стало популярным во „ВКонтакте“ — его разместили как обычные пользователи, так и паблики, на которые подписаны от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Самый крупный из них — „Тайное непознанное скрытые факты“ с 208 000 подписчиков. Ролик можно найти и в других соцсетях, например в Facebook и Twitter. В Telegram видео разместил, в частности, актёр Оскар Кучера — активный противник обязательной вакцинации.

Подобные публикации стали очень популярными по всему миру и привлекли внимание наших коллег из зарубежных фактчекинговых проектов. Разборы видео с участием главы Pfizer опубликовали Associated Press, AFP, PolitiFact, Reuters, Knack, Africa Check, FullFact и многие другие издания.

На широко разошедшемся видео запечатлён фрагмент разговора, который состоялся 25 мая 2022 года в швейцарском Давосе. Бурла участвовал в одном из мероприятий Всемирного экономического форума (ВЭФ) вместе с его основателем Клаусом Швабом. Последний, предложивший рассматривать пандемию коронавируса как возможность „перезагрузить“ мировую экономику, стал главным героем очень популярной в последнее время конспирологической теории.