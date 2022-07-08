Будьте осторожны! Пчелы могут жить в раковинах улиток?

Пчёлы и шмели известны своим усердием и трудолюбием, а самую важную свою работу они, конечно, делают весной – это благодаря им цветущие сады летом и осенью будут усыпаны плодами. При этом не все труженики-опылители одинаково реагируют на скачки температуры в апреле-мае – многие из них при похолодании прячутся в свои укрытия, делая перерыв в работе. А такая вынужденная пауза в период активного цветения может серьёзно сказаться на будущем урожае.

Но одни из самых ранних и выносливых опылителей – пчёлы осмии – легче других переносят холода, не прекращая работы даже в такие дни, и в тех садах, где они водятся, урожай всегда лучше. Потому опытные садоводы часто специально заводят этих пчёл, хотя они и не дают мёда.

Я уже наблюдал за осмиями в мае, а в июне они обычно, предварительно позаботясь о будущем потомстве, заканчивают свою работу, тогда же завершается и их короткий век длиною всего лишь в год. Но в первую неделю июля мне снова пришлось стать свидетелем строительства очередного тайного укрытия для гнезда, видимо, одной из последних осмий в сезоне, о чём и хочется рассказать.

Все виды осмий – одиночные пчёлы и замечательные опылители – устраивают свои гнёзда в щелях и отверстиях древесины или почвы, в полостях стеблей или в пустых раковинах улиток, и образ жизни у них одинаковый. Но одна из них – осмия двуцветная – выделяется своим особым умением строить шалаши-укрытия для своих гнёзд.

Молодые самцы пчёл осмий вылупляются уже в марте-апреле и сразу же приступают к поиску основы для будущего гнезда. Для этого они находят пустующую раковину улитки – а этого брошенного и, казалось бы, уже никому не нужного добра в наших лесах и садах предостаточно.

Они, например, могут найти такую раковину.

Осмии предпочитают относительно крупные раковины лесных, садовых, кустарниковых или виноградных улиток. Этих улиток у нас действительно много – их хруст под ногами знаком, наверное, всем любителям лесных прогулок и садоводам, особенно часто этот звук из-под сапог слышен после дождя.