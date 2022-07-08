Будьте осторожны! Пчелы могут жить в раковинах улиток?
Тому, что пчелы - существа удивительные, есть множество подтверждений. Однако о том, что пчелы осмии строят шалаши-укрытия для своих гнезд, а эти самые гнезда строят внутри пустых раковин, в которых раньше жили улитки, вы, скорее всего, не знали. Подробнее об этом рассказывает природовед Олег Цымбаревич.
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Пчёлы и шмели известны своим усердием и трудолюбием, а самую важную свою работу они, конечно, делают весной – это благодаря им цветущие сады летом и осенью будут усыпаны плодами. При этом не все труженики-опылители одинаково реагируют на скачки температуры в апреле-мае – многие из них при похолодании прячутся в свои укрытия, делая перерыв в работе. А такая вынужденная пауза в период активного цветения может серьёзно сказаться на будущем урожае.
Но одни из самых ранних и выносливых опылителей – пчёлы осмии – легче других переносят холода, не прекращая работы даже в такие дни, и в тех садах, где они водятся, урожай всегда лучше. Потому опытные садоводы часто специально заводят этих пчёл, хотя они и не дают мёда.
Я уже наблюдал за осмиями в мае, а в июне они обычно, предварительно позаботясь о будущем потомстве, заканчивают свою работу, тогда же завершается и их короткий век длиною всего лишь в год. Но в первую неделю июля мне снова пришлось стать свидетелем строительства очередного тайного укрытия для гнезда, видимо, одной из последних осмий в сезоне, о чём и хочется рассказать.
Все виды осмий – одиночные пчёлы и замечательные опылители – устраивают свои гнёзда в щелях и отверстиях древесины или почвы, в полостях стеблей или в пустых раковинах улиток, и образ жизни у них одинаковый. Но одна из них – осмия двуцветная – выделяется своим особым умением строить шалаши-укрытия для своих гнёзд.
Молодые самцы пчёл осмий вылупляются уже в марте-апреле и сразу же приступают к поиску основы для будущего гнезда. Для этого они находят пустующую раковину улитки – а этого брошенного и, казалось бы, уже никому не нужного добра в наших лесах и садах предостаточно.
Они, например, могут найти такую раковину.
Осмии предпочитают относительно крупные раковины лесных, садовых, кустарниковых или виноградных улиток. Этих улиток у нас действительно много – их хруст под ногами знаком, наверное, всем любителям лесных прогулок и садоводам, особенно часто этот звук из-под сапог слышен после дождя.
Когда такой красивый дом опустеет, то будет жаль просто так списать его в утиль, но осмии нашли им хорошее применение!
Всюду имеется огромный выбор вариантов раскрасок таких домов-гнёзд для осмий – улитки постарались на славу!
Но, увлёкшись красотой расцветок улиток, можно уйти в сторону от основной темы – образа жизни пчёл осмий. Вернёмся же к пчёлам.
Через пару недель после самцов – где-то в конце марта-начале апреля – вылупляются самки осмий, чтобы вместе с самцами начать заниматься подготовкой уже выбранной раковины для гнезда: в нём они заготавливают запасы питательных веществ для будущей личинки.
В качестве корма они используют собранные с разных растений нектар и пыльцу: ранней весной их, как впрочем и других ранних насекомых, выручает цветущая ива, а после они уже посещают и другие зацветающие растения.
После этого самка откладывает в раковину, как правило, одно яйцо и запечатывает отверстие липкой смесью из пережёванной зелени, смешанной с комочками грунта и мелкими камешками.
И наконец, закончив с упаковкой раковины-гнезда, осмии начинают его маскировать – именно этот процесс и можно в дальнейшем понаблюдать подробнее.
Для маскировки идёт в дело любой строительный материал из разнообразных фрагментов веточек, травинок, сосновых или еловых иголок.
Здесь осмия с кусочком травинки в полёте.
А тут пчела осмия несёт к гнезду кусочек какого-то стебля.
Говорят, что в космическом центре НАСА висит плакат, на котором написано: „Аэродинамическое тело пчелы не приспособлено для полёта, но хорошо, что пчела об этом не знает“.
То есть, согласно законам аэродинамики ширина крыльев пчелы слишком мала, чтобы удержать её тело в полёте, но пчела не знает законов физики и всё равно летит.
Правда ли это или нет, но, наблюдая за тем, как осмия тащит в полёте веточку, по размеру сравнимую для неё с бревном, можно подумать, что пчела действительно нарушает при этом законы физики.
Осмия летит к гнезду с сосновой иголкой.
И вот, наконец, результат великой стройки – конспиративное гнездо осмии в виде соломенной пирамиды.
А если незаметно от пчелы приподнять эту пирамиду-тайник, то под ней, подобно мумии фараона в саркофаге, окажется вот такая раковина улитки, на этот раз кустарниковой, внутри которой находится яйцо-зародыш будущей пчелы. После осмотра осторожно вернём всё на своё место.
Вот такая необычная пчела осмия.
За сезон с апреля до самого начала июля она может сделать пять-шесть таких гнезд, после чего умирает. И это гнездо, видимо, было последним. Следующей весной из него вылетит новое потомство, которое повторит всё сначала.