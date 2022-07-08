Природоведение
08.07.2022, 09:50

Будьте осторожны! Пчелы могут жить в раковинах улиток?

 
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ФОТО: Oleg Tsymbarevich

Тому, что пчелы - существа удивительные, есть множество подтверждений. Однако о том, что пчелы осмии строят шалаши-укрытия для своих гнезд, а эти самые гнезда строят внутри пустых раковин, в которых раньше жили улитки, вы, скорее всего, не знали. Подробнее об этом рассказывает природовед Олег Цымбаревич.

Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.

Пчёлы и шмели известны своим усердием и трудолюбием, а самую важную свою работу они, конечно, делают весной – это благодаря им цветущие сады летом и осенью будут усыпаны плодами. При этом не все труженики-опылители одинаково реагируют на скачки температуры в апреле-мае – многие из них при похолодании прячутся в свои укрытия, делая перерыв в работе. А такая вынужденная пауза в период активного цветения может серьёзно сказаться на будущем урожае.

Но одни из самых ранних и выносливых опылителей – пчёлы осмии – легче других переносят холода, не прекращая работы даже в такие дни, и в тех садах, где они водятся, урожай всегда лучше. Потому опытные садоводы часто специально заводят этих пчёл, хотя они и не дают мёда.

Я уже наблюдал за осмиями в мае, а в июне они обычно, предварительно позаботясь о будущем потомстве, заканчивают свою работу, тогда же завершается и их короткий век длиною всего лишь в год. Но в первую неделю июля мне снова пришлось стать свидетелем строительства очередного тайного укрытия для гнезда, видимо, одной из последних осмий в сезоне, о чём и хочется рассказать.

Все виды осмий – одиночные пчёлы и замечательные опылители – устраивают свои гнёзда в щелях и отверстиях древесины или почвы, в полостях стеблей или в пустых раковинах улиток, и образ жизни у них одинаковый. Но одна из них – осмия двуцветная – выделяется своим особым умением строить шалаши-укрытия для своих гнёзд.

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Молодые самцы пчёл осмий вылупляются уже в марте-апреле и сразу же приступают к поиску основы для будущего гнезда. Для этого они находят пустующую раковину улитки – а этого брошенного и, казалось бы, уже никому не нужного добра в наших лесах и садах предостаточно.

Они, например, могут найти такую раковину.

Пустая раковина лесной улитки (лат. Cepaea nemoralis), по-эстонски – salu-vööttigu, используемая осмией для устройства гнезда

Осмии предпочитают относительно крупные раковины лесных, садовых, кустарниковых или виноградных улиток. Этих улиток у нас действительно много – их хруст под ногами знаком, наверное, всем любителям лесных прогулок и садоводам, особенно часто этот звук из-под сапог слышен после дождя.

Когда такой красивый дом опустеет, то будет жаль просто так списать его в утиль, но осмии нашли им хорошее применение!

Лесная улитка (лат. Cepaea nemoralis), по-эстонски – salu-vööttigu

Всюду имеется огромный выбор вариантов раскрасок таких домов-гнёзд для осмий – улитки постарались на славу!

Но, увлёкшись красотой расцветок улиток, можно уйти в сторону от основной темы – образа жизни пчёл осмий. Вернёмся же к пчёлам.

Через пару недель после самцов – где-то в конце марта-начале апреля – вылупляются самки осмий, чтобы вместе с самцами начать заниматься подготовкой уже выбранной раковины для гнезда: в нём они заготавливают запасы питательных веществ для будущей личинки.

В качестве корма они используют собранные с разных растений нектар и пыльцу: ранней весной их, как впрочем и других ранних насекомых, выручает цветущая ива, а после они уже посещают и другие зацветающие растения.

Эта раковина кустарниковой улитки уже стала готовым гнездом осмии

После этого самка откладывает в раковину, как правило, одно яйцо и запечатывает отверстие липкой смесью из пережёванной зелени, смешанной с комочками грунта и мелкими камешками.

Раковина улитки с отложенным в неё яйцом и запасами корма, запакованная травяной мастикой, землёй и камешками

И наконец, закончив с упаковкой раковины-гнезда, осмии начинают его маскировать – именно этот процесс и можно в дальнейшем понаблюдать подробнее.

Для маскировки идёт в дело любой строительный материал из разнообразных фрагментов веточек, травинок, сосновых или еловых иголок.

Здесь осмия с кусочком травинки в полёте.

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А тут пчела осмия несёт к гнезду кусочек какого-то стебля.

Пчела Осмия двуцветная (Osmia bicolor)

Говорят, что в космическом центре НАСА висит плакат, на котором написано: „Аэродинамическое тело пчелы не приспособлено для полёта, но хорошо, что пчела об этом не знает“.

То есть, согласно законам аэродинамики ширина крыльев пчелы слишком мала, чтобы удержать её тело в полёте, но пчела не знает законов физики и всё равно летит.

Правда ли это или нет, но, наблюдая за тем, как осмия тащит в полёте веточку, по размеру сравнимую для неё с бревном, можно подумать, что пчела действительно нарушает при этом законы физики.

Осмия с соломинкой

Осмия летит к гнезду с сосновой иголкой.

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И вот, наконец, результат великой стройки – конспиративное гнездо осмии в виде соломенной пирамиды.

Завершающее „бревно“-соломинка на верхушке пирамиды-гнезда

А если незаметно от пчелы приподнять эту пирамиду-тайник, то под ней, подобно мумии фараона в саркофаге, окажется вот такая раковина улитки, на этот раз кустарниковой, внутри которой находится яйцо-зародыш будущей пчелы. После осмотра осторожно вернём всё на своё место.

Раковина кустарниковой улитки (лат. Bradybaena fruticum), по-эстонски – põõsatigu, используемая осмией для устройства гнезда

Вот такая необычная пчела осмия.

За сезон с апреля до самого начала июля она может сделать пять-шесть таких гнезд, после чего умирает. И это гнездо, видимо, было последним. Следующей весной из него вылетит новое потомство, которое повторит всё сначала.

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