Из-за нехватки газа Нарва готовится объявить чрезвычайную ситуацию

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что городская кризисная комиссия обсудила ситуацию и пришла к выводу, что в городе возникла опасность чрезвычайной ситуации: „Поскольку вчера (6 июля – прим. ред.) провалился тендер на покупку газа Enefit Power, не было предложений, то у нас газа на зиму нет и мы объявим чрезвычайную ситуацию“, – сообщила Райк ERR.

Она надеется, что в таком случае предприятие Enefit Power получит от Департамента окружающей среды разрешение отапливать город сланцевым маслом, которое более дешевое, а его поставки стабильнее.

„Не побоюсь назвать сильное повышение цен на отопление социальной катастрофой. Сравним доходы жителей Нарвы и Таллинна: в Таллинне средняя зарплата составляет 1700 евро, а у нас – 1050 евро“, – констатировала мэр, напомнив, что каждый четвертый нарвитянин – пенсионер.

Пока никто не знает, сколько предстоящей зимой будет стоить отопление, но предприятие Enefit Power уже несколько месяцев назад ходатайствовало о повышении стоимости отопления в Нарве на 78%.

По словам Райк, сейчас в Нарве одни из самых низких тарифов на отопление, но такое повышение цен стало бы катастрофой.