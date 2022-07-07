Из-за нехватки газа Нарва готовится объявить чрезвычайную ситуацию(6)
По всей видимости, завтра Нарва объявит чрезвычайную ситуацию, поскольку тендер на закупку газа предприятия Enefit Power, предоставляющего городу услугу отопления, провалился по причине отсутствия предложений, а чрезвычайная ситуация позволит ходатайствовать в Департаменте окружающей среды об использовании других источников энергии, пишет rus.err.ee.
Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что городская кризисная комиссия обсудила ситуацию и пришла к выводу, что в городе возникла опасность чрезвычайной ситуации: „Поскольку вчера (6 июля – прим. ред.) провалился тендер на покупку газа Enefit Power, не было предложений, то у нас газа на зиму нет и мы объявим чрезвычайную ситуацию“, – сообщила Райк ERR.
Она надеется, что в таком случае предприятие Enefit Power получит от Департамента окружающей среды разрешение отапливать город сланцевым маслом, которое более дешевое, а его поставки стабильнее.
„Не побоюсь назвать сильное повышение цен на отопление социальной катастрофой. Сравним доходы жителей Нарвы и Таллинна: в Таллинне средняя зарплата составляет 1700 евро, а у нас – 1050 евро“, – констатировала мэр, напомнив, что каждый четвертый нарвитянин – пенсионер.
Пока никто не знает, сколько предстоящей зимой будет стоить отопление, но предприятие Enefit Power уже несколько месяцев назад ходатайствовало о повышении стоимости отопления в Нарве на 78%.
По словам Райк, сейчас в Нарве одни из самых низких тарифов на отопление, но такое повышение цен стало бы катастрофой.