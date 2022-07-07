Полиция: в Финляндии ребенок скончался от жары в машине

Температура внутри салона сильно поднялась из-за солнечной погоды, и когда ребенка обнаружили люди, поспешившие на помощь, он уже не подавал признаков жизни.

Как сообщает полиция, первая помощь была оказана незамедлительно, но это не спасло ребенка.

– Это трагедия, но не преступление, уголовного дела в связи с произошедшем возбуждать не будут, сейчас мы устанавливаем только точную причину смерти, – сообщил уголовный комиссар Симо Хямяляйнен из полиции Восточной Финляндии.

Полиция напоминает гражданам, что в летнее время автомобильный салон быстро прогревается до опасных температур, которые могут в 4 раза превосходить температуру на улице. Полиция просит помнить о том, что дети и инвалиды не всегда способны самостоятельно выйти из машины, если там становится слишком жарко.

– Поэтому в таких ситуациях всегда стоит оставлять хотя бы окно открытым, – напоминает Хямяляйнен.