ФОТО | У границы в Нарве заработала инфопалатка для военных беженцев(5)
Сегодня открылась информационная палатка для беженцев, пересекающих границу Эстонии. Ее можно сразу увидеть от выхода с погранпункта, так как на ней развевается украинский флаг. Цель ее работы, как говорят волонтеры, помочь сориентироваться тем украинцам, кто только что въехал в Евросоюз.
Вопросы, связанные с поиском информации в сети, обменом денег, проездом по Эстонии, ночлег - вот основное, что планируют рассказывать волонтеры. Здесь будут раздавать информационные материалы, консультировать о возможностях для транзитных беженцев в Эстонии.
Идея принадлежит волонтерам Нарвы, разрешение на пока недельную работу палатки дал город, Социальный департамент одобрил и поддержал инициативу. По итогам недели станет ясно, насколько такой вариант работы с транзитными беженцами актуален для Нарвы.
На открытии палатки организовали выставку молодых художников, представители украинского землячества оформили палаточный инфопункт национальной одеждой.
Вечером смотрите на RusDelfi видеорепортаж об открытии с комментариями мэра города и волонтеров.