ФОТО | У границы в Нарве заработала инфопалатка для военных беженцев

Сегодня открылась информационная палатка для беженцев, пересекающих границу Эстонии. Ее можно сразу увидеть от выхода с погранпункта, так как на ней развевается украинский флаг. Цель ее работы, как говорят волонтеры, помочь сориентироваться тем украинцам, кто только что въехал в Евросоюз.