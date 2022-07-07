Байден отреагировал на письмо задержанной в России с гашишным маслом Грайнер

Байден позвонил супруге Грайнер Шерель, чтобы заверить её, что работает над скорейшим освобождением Бриттни, равно как и других граждан США, и предложил всестороннюю поддержку семье задержанной, в то время как его администрация „использует все возможности, чтобы вернуть Бриттни домой“.

Также он зачитал жене баскетболистки черновик своего ответного письма, которое намерен отправить ей в четверг. Напомним, 31-летнюю Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Было заведено уголовное дело.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение – она набрала 30 очков. С 2015 года баскетболистка выступала за екатеринбургский УГМК.

Источник - Чемпионат

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