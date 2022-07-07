Источник: 8 российских футболистов и несколько хоккеистов купили военные билеты(6)
В следственных органах сообщили, что, по версии следствия, бизнесмен Фарит Самигуллин был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. По предварительной версии, он успел „помочь“ как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам — в частности, из „Салавата Юлаева“. Об этом сообщает Russia Today.
Голкипер „Филадельфии Флайерз“ Иван Федотов, а также нападающий ЦСКА Павел Карнаухов и форвард „Миннесоты Уайлд“ Кирилл Капризов не являются фигурантами уголовного дела о покупке военных билетов, об этом сообщает Russia Today со ссылкой на источник в силовых структурах, пишет Чемпионат.
„Доследственных проверок по делам о покупке военных билетов в отношении перечисленных хоккеистов не проводится“, — цитирует собеседника в правоохранительных органах Russia Today.
Ранее сообщалось, что уголовные дела заведены на Анвара Сулейманова, который выступает за „Салават“, а также Владислава Лукина («Адмирал“) и Михаила Воробьёва (СКА). Сообщалось, что Сулейманов, Лукин и Воробьёв обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника взяли в апреле этого года, позже из СИЗО перевели под домашний арест. Благодаря его показаниям следователи вышли на хоккеистов, давших взятку, а также на начальника отделения призыва Константина Воропаева.
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