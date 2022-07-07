МНЕНИЕ | Неотъемлемое право женщин
Отмена конституционного права на аборты в США, а ранее в Польше, отбрасывает общество на многие годы назад и нивелирует достижения борцов за женские права. Решать делать или не делать аборт может только сама женщина, и ее решение не должно зависеть от чьих-либо религиозных или политических убеждений.
Женская борьба за свои права далека от завершения. Как бы противники феминизма и женоненавистники не кричали о том, что все давно достигнуто, на деле мы видим совершенно другую картину. Достаточно отдать власть в руки невежд и радикалов, и достижения второй волны феминизма будут утеряны. Отмена конституционного права на аборты в США, а буквально годом ранее - в Польше показывает, как просто человечество может откатиться в своем развитии на многие годы.
Удивительно, как люди, которые никогда в жизни не рожали, не родят, и перед кем в принципе никогда не стоял вопрос о совершении аборта, принимают жизненно важные решения за женщин. По какой-то причине у множества мужчин всегда есть что сказать по поводу женских тел. И ладно бы противников абортов действительно интересовали судьбы детей. Но нет, как только младенец появляется на свет, спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Детские дома переполнены, пособия мизерны, материнские деньги - малюсенькие.
Запрет абортов - это не про жизнь и благополучие детей. Запрет абортов - это про политику, зарабатывание голосов на выборах за счет судеб женщин, про контроль и навязывание своих убеждений другим. В мире живет огромное количество детей, судьба и благополучие которых большинство противников абортов совершенно не волнует.
24 июня Верховный суд США отменил решение по делу „Роу против Уэйда“, признавшее право на аборт конституционным. Теперь процедура может стать незаконной в ряде штатов. А в некоторых уже стала таковой. Миллионы женщин будут вынуждены ехать в соседние штаты или сделать аборт подпольно. Такой сценарий стал возможен из-за того, что большинство судей Верховного суда (шестеро из девяти) — консерваторы, которые традиционно выступают за отмену права на аборт.
В Польше право на аборты тоже было отнято буквально недавно - в 2021 году. Это произошло после того, как власть в государстве прочно закрепилась за консервативной партией „Право и справедливость“ после победы на выборах. Случаи США и Польши - наглядные примеры того, как легко женщины могут лишиться прав, за которые они так долго боролись.
В Эстонии нам пока что боятся нечего. Хотя не стоит забывать, что в 2020 году находящаяся у власти коалиция центристы+EKRE больше всего денег в качестве субсидий перевели на счет организации противников абортов. Польша - тоже член Евросоюза. Но и там нахождение консервативной партии у власти привело к тому, что сейчас женщины не имеют права легально делать аборты и вынуждены рожать детей, либо делать аборты подпольно или в соседних странах.
Изнасилования тяжелейшие физические и ментальные заболевания и патологии плода - причины, по которым женщины решаются на аборт. И это ни для кого не является легким решением. Многие скорбят, винят себя и тяжело переживают это событие. Масла в огонь подливают религиозные фанатики, которые уверены в том, что прерывание беременности - это грех.
Если женщину изнасиловали и она забеременела, то такой ребенок - не результат любви, эмоциональной зрелости и осознанного желания вырастить дитя и дать ему все самое лучшее. Это результат чудовищного преступления. Ребенок будет напоминать матери о том ужасающем событии. Предусматривают ли противники абортов такие ситуации? Нет. Им плевать на судьбы женщин. Женщины для них просто „инкубаторы“, чья задача - выносить ребенка. Видят ли они женщин как равноправных людей? Снова нет. Женское мнение, выбор, экономическая ситуация, судьба, жизнь - они готовы все это принести в жертву своим идеалам.
„Каждый ребенок заслуживает жизни и счастья!“ - говорят противники абортов. В том числе председатель консервативной партии EKRE - Мартин Хельме. Хочется в этом месте цинично пошутить, что жизнь в стране под управлением дуэта отец-сын Хельме вряд ли будет счастливой. Для женщины уж точно.
Сложно описать боль, которую чувствуешь за женщин, оказавшихся в ситуации отсутствия выбора. Стоит вспомнить историю 30-летней женщины из Польши, которая в 2021 году умерла от сепсиса, потому что врачи затягивали операцию по прерыванию беременности. Ее жизнь можно было спасти, если бы аборт был сделан вовремя. Из-за нового закона врачи в Польше теперь ждут смерти плода, прежде чем прерывать беременность, поскольку незаконные аборты грозят им тюремным заключением сроком до восьми лет. Для Изабеллы этот закон стал смертельным.
Решение кучки власть имущих лишило живую женщину будущего и настоящего. За какую счастливую жизнь они ратуют? Создается впечатление, что жизнь женщины ничего не стоит, в отличие от жизни оплодотворенной яйцеклетки, за сохранение которой выступают противники абортов.
Движение „За жизнь“ противников абортов лицемерно. Что, если каждый ребенок, рожденный в результате того, что мать удалось отговорить от аборта, автоматически бы отправлялся под опеку члена движения? Объяви о таком проекте, и сколько марширующих с лозунгами о важности жизни и правах для нерожденных детей, действительно бы согласились с таким решением? Судя по заполненности детских домов, желающих нашлось бы не много.
Почему никто не требует выплачивать матерям пособия на ребенка с момента зачатия? Почему бы беременным не начать предоставлять возможность зарегистрировать ребенка в детский сад еще до рождения? Или почему бы не начать выплачивать родительскую компенсацию сразу после положительного теста на беременность? В конце концов, главным остается вопрос: почему бы противникам абортов их просто не делать, а других людей оставить в покое и предоставить им возможность самостоятельно принимать решение? Едва ли противники абортов смогут дать вразумительные ответы на эти вопросы. Ведь гораздо проще закрывать глаза на то, что будет с женщиной и ребенком в дальнейшем. И при этом кричать во все горло о важности жизни и души, не признаваясь в собственном лицемерии.