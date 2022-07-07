МНЕНИЕ | Неотъемлемое право женщин

Женская борьба за свои права далека от завершения. Как бы противники феминизма и женоненавистники не кричали о том, что все давно достигнуто, на деле мы видим совершенно другую картину. Достаточно отдать власть в руки невежд и радикалов, и достижения второй волны феминизма будут утеряны. Отмена конституционного права на аборты в США, а буквально годом ранее - в Польше показывает, как просто человечество может откатиться в своем развитии на многие годы.

Удивительно, как люди, которые никогда в жизни не рожали, не родят, и перед кем в принципе никогда не стоял вопрос о совершении аборта, принимают жизненно важные решения за женщин. По какой-то причине у множества мужчин всегда есть что сказать по поводу женских тел. И ладно бы противников абортов действительно интересовали судьбы детей. Но нет, как только младенец появляется на свет, спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Детские дома переполнены, пособия мизерны, материнские деньги - малюсенькие.

Запрет абортов - это не про жизнь и благополучие детей. Запрет абортов - это про политику, зарабатывание голосов на выборах за счет судеб женщин, про контроль и навязывание своих убеждений другим. В мире живет огромное количество детей, судьба и благополучие которых большинство противников абортов совершенно не волнует.

24 июня Верховный суд США отменил решение по делу „Роу против Уэйда“, признавшее право на аборт конституционным. Теперь процедура может стать незаконной в ряде штатов. А в некоторых уже стала таковой. Миллионы женщин будут вынуждены ехать в соседние штаты или сделать аборт подпольно. Такой сценарий стал возможен из-за того, что большинство судей Верховного суда (шестеро из девяти) — консерваторы, которые традиционно выступают за отмену права на аборт.