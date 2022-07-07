СЕГОДНЯ | „Флора“ и „Пайде“ будут реабилитироваться за европозор „Левадии“

После разгромного поражения „Левадии“ от „Викингура“ (1:6) в предварительном отборочном раунде ЛЧ, в менее статусном еврокубковом турнире Лиги конференции стартуют „Флора“ и „Пайде“.

Городская команда Пайде пробивается в еврокубки третий сезон подряд и сегодня сыграет с „Динамо“ Тбилиси. В предыдущих двух случаях они проиграли „Жальгирису“ из Литвы и „Шлёнску“ из Польши.

„Динамо“ Тбилиси - серебреный призер прошлого сезона чемпионата Грузии. Тбилисский клуб с огромной историей, выигравший чемпионат Грузии 18 раз, 13 раз - кубок и 8 раз - суперкубок Грузии. На данный момент тбилисское „Динамо“ занимает второе место в чемпионате с 38 очками после 20-го тура. В составе несколько африканцев, белорус с украинцем и несколько грузинских игроков. Особого внимания заслуживает гвинейский вингер Усман Камар, от которого будет исходить основная угроза, и 22-летний защитник Леван Харабадзе, поигравший в Швейцарии.

Текущая форма „Пайде“ не очень хорошая, в последних четырех играх чемпионата Эстонии они сыграли вничью с „Нарва Транс“ и „Курессааре“ и проиграли „Калью“. Несмотря на это, команда полна надежд. „Мы знаем сильные стороны „Динамо“, но также знаем и их слабые стороны. Я действительно считаю, что у нас есть хорошие шансы дать бой статусному сопернику“, — сказал перед матчем в Тбилиси главный тренер команды „Пайде“ Карел Воолайд.

„Флоре“ предстоит играть против бронзового призера чемпионата Финляндии прошлого сезона - „Сейняйоки“. В составе финского клуба множество опытных игроков, но в своем чемпионате в этом году команда выступает не лучшим образом, занимая девятое место с 12 очками.

„Флора“, игравшая в прошлом сезоне на групповой стадии ЛК, находится в отличной форме, занимая в чемпионате Эстонии первое место. Каждый год „Флора“ радует своей игрой в Европе, играя на равных против „Айнтрахта“, загребского „Динамо“, „Легии“ и „Партизана“, обыгрывая клубы из Исландии, Мальты и Ирландии.