Правительство Бориса Джонсона разваливается. Что ждет премьера Британии?

Главная претензия не к результатам работы или курсу Консервативной партии, главная претензия лично к премьеру. Соратники не просто сомневаются в его порядочности и честности - это проверенная временем проблема Джонсона. Они теряют надежду на то, что он когда-нибудь исправится.

После очередного скандала во вторник два тяжеловеса из кабинета Джонсона - министры финансов и здравоохранения - громко хлопнули дверью. Скандал сам по себе мало отличался от предыдущих, и Джонсону предъявили не за него, а по совокупности.

Следом в отставку потянулись назначенцы поменьше рангом. В среду не только оппозиция, но и свои собственные депутаты устроили Джонсону разнос в парламенте и запустили процедуру вотума недоверия.

Любой другой премьер в британской традиции уже давно писал бы мемуары, однако даже загнанный в угол Джонсон оказался верен себе и наотрез отказался уходить.

„В таких трудных обстоятельствах и с таким колоссальным мандатом работа премьер-министра - пахать дальше. Этим я и намерен заняться“, - сказал Джонсон в парламенте и списал свои проблемы на экономические трудности страны и попытки сделать из него козла отпущения.

Однако лидер бунта на корабле Саджид Джавид, некогда министр финансов, а до вчерашней отставки - здравоохранения, сказал, что дело не в том, как Джонсон справляется с рекордным ростом цен, брекситом, энергетическим и прочими кризисами, сотрясающими Великобританию.

Дело в самом Джонсоне.

„Общество ожидает от всех нас - от всех нас - честности и принципиальности во всем. Это не абстрактный вопрос. [...] Эффективная деятельность правительства требует лояльности и коллективной ответственности, конечно, а я инстинктивно командный игрок и в последний год я целиком сосредоточился на эффективном управлении. Однако в последние месяцы удержаться на канате между лояльностью и принципиальностью стало невозможно. Господин спикер, я никогда не стану рисковать своей принципиальностью“, - заявил в парламенте Джавид.

Чем не угодил Джонсон