Победа! Ефимова - чемпионка Европы среди юниоров

На соревнованиях в Румынии Ефимова преодолела дистанцию ​​50 метров со временем 30,44. Преимущество перед конкурентами было огромным, ведь занявшая второе место Шастине Скифтер Табор уступила эстонке целых 0,87 секунды. Каролина Пехович из Польши заняла третье место (+1,00).

Результаты финала:

Сразу после Ефимовой на той же дистанции стартовал и Ральф Роозе, занявший шестое место в мужском финале с результатом 27,99. Победителем соревнований стал украинец Владимир Лисовец (27,62), вторым стал голландец Коэн Де Гроот (+0,03), а третьим - Урос Живанович (+0,07).

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