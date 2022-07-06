Победа! Ефимова - чемпионка Европы среди юниоров(12)
15-летняя Энели Ефимова стала чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 50 метров брассом.
На соревнованиях в Румынии Ефимова преодолела дистанцию 50 метров со временем 30,44. Преимущество перед конкурентами было огромным, ведь занявшая второе место Шастине Скифтер Табор уступила эстонке целых 0,87 секунды. Каролина Пехович из Польши заняла третье место (+1,00).
Результаты финала:
Сразу после Ефимовой на той же дистанции стартовал и Ральф Роозе, занявший шестое место в мужском финале с результатом 27,99. Победителем соревнований стал украинец Владимир Лисовец (27,62), вторым стал голландец Коэн Де Гроот (+0,03), а третьим - Урос Живанович (+0,07).
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