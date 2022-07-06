Неожиданный поворот! Red Bull дал Випсу второй шанс!

„Мы расторгли соглашение с Юри Випсом. Нет никаких сомнений, что это даст ему время для размышлений. Однако любой человек в определённый момент заслуживает второй шанс, если сможет доказать, что действительно извлёк уроки из ошибок. Он молодой человек, и несмотря на расторгнутое соглашение, мы продолжим поддерживать его в области ментального здоровья и образования. Надеюсь, он сделает выводы“, - сказал Кристиан Хорнер.