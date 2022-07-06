Неожиданный поворот! Red Bull дал Випсу второй шанс!
Эстонский гонщик Юри Випс был отстранен от должности тестового и резервного пилота Red Bull после дискриминационных высказываний, но, как ни странно, остался в юниорской команде.
Глава команды Red Bull Formula 1 Кристиан Хорнер сообщил информационному агентству PA, что Випсу разрешено продолжать работу в системе Red Bull.
„Мы расторгли соглашение с Юри Випсом. Нет никаких сомнений, что это даст ему время для размышлений. Однако любой человек в определённый момент заслуживает второй шанс, если сможет доказать, что действительно извлёк уроки из ошибок. Он молодой человек, и несмотря на расторгнутое соглашение, мы продолжим поддерживать его в области ментального здоровья и образования. Надеюсь, он сделает выводы“, - сказал Кристиан Хорнер.
Ранее уже было известно, что Випс продолжит выступать и в серии Формулы 2, так как команда Hitech решила не расторгать контракт с эстонцем.
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