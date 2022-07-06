Другие виды
06.07.2022, 17:26

Неожиданный поворот! Red Bull дал Випсу второй шанс!

 
Jüri Vips Monaco GP põhisõidus.
Jüri Vips Monaco GP põhisõidus.
ФОТО: Sebastiaan Rozendaal | Dutch Photo Agency

Эстонский гонщик Юри Випс был отстранен от должности тестового и резервного пилота Red Bull после дискриминационных высказываний, но, как ни странно, остался в юниорской команде.

Глава команды Red Bull Formula 1 Кристиан Хорнер сообщил информационному агентству PA, что Випсу разрешено продолжать работу в системе Red Bull.

„Мы расторгли соглашение с Юри Випсом. Нет никаких сомнений, что это даст ему время для размышлений. Однако любой человек в определённый момент заслуживает второй шанс, если сможет доказать, что действительно извлёк уроки из ошибок. Он молодой человек, и несмотря на расторгнутое соглашение, мы продолжим поддерживать его в области ментального здоровья и образования. Надеюсь, он сделает выводы“, - сказал Кристиан Хорнер.

Ранее уже было известно, что Випс продолжит выступать и в серии Формулы 2, так как команда Hitech решила не расторгать контракт с эстонцем.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.


Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии