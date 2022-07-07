МНЕНИЕ | Белорусские воины света

Режим в Беларуси — на стороне зла. Но куда поместить миллионы беларусов: тех, кто не выбирал эту власть. Тех, кто выходил на мирные протесты и получал в ответ избиение и тюремные сроки? Очевидный ответ эстонских законодателей, вводящих санкции против всех белорусов, — граждане страны отвечают за решения хунты.

Так ведь режим же не легитимный! Белорусы не выбирали ни этих депутатов, ни этого президента. Ни одна страна Евросоюза не признает результаты выборов. И белорусы зарубежья кричат о насилии и репрессиях два года за себя, и за тех, кто в стране, потому что внутри возглас равен тюремного сроку. Сидят журналисты, художники, философы и адвокаты. Но нет времени на оттенки: белорусы наказаны за то, что не победили сразу двух диктаторов, своего и российского.