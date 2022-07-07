Самые необычные ритуалы футболистов

Но есть еще куча куда более странных и даже диких ритуалов, которые многие футболисты и тренеры используют в надежде притянуть удачу. Собрали самые-самые.

Чтение Достоевского

Кто застал Дженнаро Гаттузо игроком, тот точно помнит страсть, с которой он рубился на поле. В это может быть трудно поверить, но в жизни полузащитник не такой экспрессивный — он любит вкусно покушать и почитать интересную книгу.

Как-то Гаттузо признался, что ему особенно нравится творчество Федора Достоевского — долгое время перед каждой игрой он зачитывал отрывок из произведений русского писателя. По его словам, это помогало ему сконцентрироваться и приносило удачу.

Трусы со Спанч-Бобом

Так в важных матчах пытается притянуть к себе удачу Антуан Гризманн. Француз рассказывал, что Спанч-Боб — его любимый персонаж, а трусы с его изображением во время матча приносят ему успех. Интересно, что именно в них Гризманн проводил лучшие отрезки в карьере — в том числе на Евро-2016, когда он стал лучшим бомбардиром.

Правда, Гризманн в этой теме не новатор. Задолго до него Рене Игита (тот самый вратарь, исполнивший „удар скорпиона“) поддевал под шорты трусы исключительно синего цвета. Однажды гадалка сняла проклятие с его „Атлетико Насьональ“ с помощью белья этого цвета, и команда тут же выиграла Кубок Либертадорес. Игита посчитал это знаком небес.

Счастливая футболка

Однажды великий Пеле перестал забивать в каждом матче и задумался, в чем может быть причина такого спада. Бразилец пришел к выводу, что все дело в счастливой футболке, которую он подарил одному из фанатов „Сантоса“.

Футболист нанял детектива, чтобы найти ее — через неделю футболку вернули, и Пеле тут же вернулся в лучшую форму. Правда, чуть позже выяснилось, что это не та счастливая футболка — страдающей от навязчивых домыслов звезде просто вручили форму, в которой он играл до этого. Сам Пеле, само собой, про это не знал.

Пощечина и жвачка