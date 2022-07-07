Самые необычные ритуалы футболистов
Спортсмены — одни из самых суеверных людей на планете. Ритуалы, традиции и суеверия — часть футбольной культуры, которая с годами не уходит, а только развивается. Вы наверняка слышали, что многие футболисты надевают бутсы или выходят на поле обязательно с правой ноги. Или что тренеры запрещают водителям останавливать автобус по пути на стадион под любым предлогом. Ну или по крайней мере знаете историю с поцелуем лысины Фабьена Бартеза.
Но есть еще куча куда более странных и даже диких ритуалов, которые многие футболисты и тренеры используют в надежде притянуть удачу. Собрали самые-самые.
Чтение Достоевского
Кто застал Дженнаро Гаттузо игроком, тот точно помнит страсть, с которой он рубился на поле. В это может быть трудно поверить, но в жизни полузащитник не такой экспрессивный — он любит вкусно покушать и почитать интересную книгу.
Как-то Гаттузо признался, что ему особенно нравится творчество Федора Достоевского — долгое время перед каждой игрой он зачитывал отрывок из произведений русского писателя. По его словам, это помогало ему сконцентрироваться и приносило удачу.
Трусы со Спанч-Бобом
Так в важных матчах пытается притянуть к себе удачу Антуан Гризманн. Француз рассказывал, что Спанч-Боб — его любимый персонаж, а трусы с его изображением во время матча приносят ему успех. Интересно, что именно в них Гризманн проводил лучшие отрезки в карьере — в том числе на Евро-2016, когда он стал лучшим бомбардиром.
Правда, Гризманн в этой теме не новатор. Задолго до него Рене Игита (тот самый вратарь, исполнивший „удар скорпиона“) поддевал под шорты трусы исключительно синего цвета. Однажды гадалка сняла проклятие с его „Атлетико Насьональ“ с помощью белья этого цвета, и команда тут же выиграла Кубок Либертадорес. Игита посчитал это знаком небес.
Счастливая футболка
Однажды великий Пеле перестал забивать в каждом матче и задумался, в чем может быть причина такого спада. Бразилец пришел к выводу, что все дело в счастливой футболке, которую он подарил одному из фанатов „Сантоса“.
Футболист нанял детектива, чтобы найти ее — через неделю футболку вернули, и Пеле тут же вернулся в лучшую форму. Правда, чуть позже выяснилось, что это не та счастливая футболка — страдающей от навязчивых домыслов звезде просто вручили форму, в которой он играл до этого. Сам Пеле, само собой, про это не знал.
Пощечина и жвачка
Не менее великий Йохан Кройфф был фанатом двух ритуалов. В „Аяксе“ перед каждой игрой он давал пощечину вратарю своей команды Герту Балсу, а затем перед самым стартовым свистком выплевывал жвачку на половину поля соперника. Забавно, что в финале Кубка европейских чемпионов в 1969-м году Йохан забыл взять с собой жвачку и его „Аякс“ проиграл „Милану“ 1:4.
Гетры наизнанку
История легендарного испанского вратаря Икера Касильяса имеет сказочный оттенок. Когда его мать была беременна им, соседка в самолете, оказавшаяся гадалкой, сказала, что если та назовет сына баскским именем, тот станет великим спортсменом. До сих пор сложно сказать, правда это или нет, но и по ходу карьеры Касильяс очень трепетно относился к ритуалам и суевериям.
Например, после каждого гола своей команды подпрыгивал и касался рукой перекладины, а если пропускал сам — в обязательном порядке менял футболку на следующий матч. Но самую странную традицию Икер соблюдал с 2008 по 2013 год — на каждую игру он выходил с вывернутыми наизнанку гетрами. Спустя два года после отказа от этой традиции он покинул „Реал“.
Трогать подбородок
У вратаря „Реала“ Тибо Куртуа есть странная традиция в сборной Бельгии. Перед каждым матчем во время исполнения гимна он трогает свой подбородок, когда камера наводится на него.
Справить нужду перед пенальти
Таким фокусом промышлял вратарь сборной Аргентины Серхио Гойкоэчеа. Каждый раз перед серией пенальти он присаживался за рекламным щитом и опорожнял мочевой пузырь.
„Я сделал это против Югославии (в четвертьфинале чемпионата мира 1990 года) — мы выиграли, поэтому затем, когда полуфинал с Италией дошел до пенальти, я сделал это снова — и это сработало! С того момента я делал это перед каждой серией пенальти. Это был мой счастливый талисман“, — делится секретом успеха вратарь.
Мочиться в один писсуар
Вообще туалетная тема сильно развита в культуре футбольных ритуалов. Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс рассказал, что на удачу перед каждой игрой заходил в туалет, убеждался, что никого нет рядом, и плевал в стену. Правда, потом все же признался — это не самый надежный метод для привлечения удачи.
А вот в „Челси“ до сих пор есть футболист, который исполняет очень странное суеверие. Главным по ритуалам в клубе долгое время был Джон Терри — перед каждой игрой он слушал один и тот же диск исполнителя Usher, парковался на стоянке и сидел в клубном автобусе на одном и том же месте годами. Но самую странную традицию он ввел позже — начал мочиться в самый левый писсуар.
„Я и Фрэнк (Лэмпард) начали это давным-давно. В раздевалке „Челси“ у нас три писсуара, и мы с Лэмпсом начали мочиться в один — мы выиграли игру, и на следующей неделе стояла очередь из меня, Фрэнка и Эша (Коула). Позже подключились Фабрегас и Аспиликуэта. Дошло до того, что ФА пожаловалась на то, что игроки „Челси“ постоянно опаздывают с выходом на поле. Мне не хватило духу признаться, что все из-за очереди, которая образовывалась перед тем самым писсуаром“.
Базилик в носках
Еще одна история, похожая на сказку. Адриан Муту в молодости считался чуть ли не самым талантливым футболистом восточной Европы. Однажды румынская ведьма сказала футболисту, что из-за проклятия бывшей девушки его карьера будет сломана. По легенде, Муту ответил: „Проклятие не коснется меня, так как я ношу нижнее белье наизнанку и кладу базилик в гетры перед матчами“.
В 2004-м году Муту дисквалифицировали за употребление кокаина, а арбитражные суды обязали его выплатить „Челси“ (где он тогда играл) более 17 млн евро. На топ-уровне Адриан так и не заиграл.
Последний на поле
Довольно распространенный ритуал среди футболистов, но бывший защитник „Арсенала“ и „Манчестер Сити“ Коло Туре довел его до абсурда. В матче Лиги чемпионов в 2009-м году он отказывался выходить на второй тайм, пока до него на поле не выйдет партнер Вильям Галлас, которому в перерыве оказывали медицинскую помощь. „Арсенану“ пришлось возобновлять игру вдевятером, а Коло вернулся на поле только после Галласа. И получил желтую карточку за повторный выход на газон без разрешения судьи.
Состав по гороскопу
Если вы думаете, что темой странных ритуалов заражены только футболисты, то вы ошибаетесь. Тренеры ничем не лучше. Самый эпичный персонаж — Раймон Доменек, который определял состав сборной Франции по гороскопу. Сам он говорил, что не руководствовался астрологией при выборе футболистов, но признавался: он любит, чтобы в защите команды обязательно был лев, а скорпионов в составе, наоборот, недолюбливал. Есть мнение, что именно по этой причине он не взял на ЧМ-2006 легендарного Робера Пиреса.
Запрет желтого и курятины
Есть и другие примеры странных суеверий в исполнении тренеров. Например, Луис Арагонес запрещал сборной Испании играть в желтой форме и даже выгонял с тренировок игроков, приходивших в футболке или шортах этого цвета.
А тренер сборной Аргентины Карлос Билардо распорядился исключить из рациона футболистов курицу, особенно жареных цыплят.
Итальянец Джованни Трапаттони примешивал в суеверия и религию — перед каждым матчем он окроплял участок поля из бутылочки со святой водой.
Можно еще вспомнить Курбана Бердыева, который не расставался со своими знаменитыми четками и на удачу никогда не снимал счастливый пиджак во время игр — даже в жаркую погоду.
Отказ бить по воротам и смена прически
Сейчас Гари Линекер — самый популярный эксперт в мире футбола. А в бытность игроком наколотил больше 250 голов и до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира. Линекер почему-то считал, что у его голов есть лимит, потому старался приберегать их для важных моментов. Потому принципиально отказывался бить по воротам на разминке.
Такж е делали два легендарных бомбардира „Реала“ разных эпох — Уго Санчес и Криштиану Роналду. Кстати, у КриРо была еще одна странная причуда — несколько лет подряд он на удачу менял прическу перед каждой игрой, а на Евро-2016 и вовсе успевал переложить волосы в перерыве.
Перчатки на удачу
Считается, что вратари — самые странные люди в футбольном мире. И правда, не каждый человек может заставить себя прыгать на метр-полтора над землей и приземляться на тело. Свои причуды у вратарей были даже в СССР. Например, Лев Яшин перед каждой игрой брал мяч в руки и нежно его гладил. А Ринат Дасаев никогда не надевал подаренные ему Гарольдом Шумахером перчатки — зато перед каждой игрой клал их в левый угол своих ворот в надежде, что они позволят ему сохранить рамку в неприкосновенности.
Повязка на руке
Такой ритуал уже много лет соблюдает Луис Суарес. Уругваец получил травму руки, когда играл в „Ливерпуле“ — врач наложил ему фиксирующий протектор на запястье, и Луис провел шикарный отрезок из нескольких матчей. Форвард решил сохранить протектор на удачу и до сих пор выходит на каждый матч с ним.
Секрет штрафных Месси
В последние 8 лет Месси является рекордсменом по числу голов со штрафных в топ-5 европейских лиг. Болельщики заметили одну интересную деталь — каждый раз перед ударом Лео аккуратно устанавливает мяч на газон, обязательно обхватывая его обеими руками.
Источник - Sport24
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