КОЛОНКА RusDelfi | Спорт в России и есть политика(2)
С начала войны в Украине топовые спортсмены всего мира осудили действия России. Однако многие российские звезды спорта предпочли спрятать голову в песок и не замечать происходящее, аргументируя свое молчание тем, что „спорт – вне политики“.
В первые дни войны некоторые спортсмены и тренеры России не стали молчать и высказались против войны: Федор Смолов, нападающий „Динамо“ и сборной России. Тренер ЦСКА Василий Березуцкий. Великая волейболистка Екатерина Гамова. Биатлонистка Лариса Куклина. Форвард „Спартака“ Александр Соболев тоже опубликовал пост о российском вторжении, но через несколько часов удалил. Нетрудно догадаться почему. А Смолова потом не вызвали в сборную, хотя он был включен в список. Списали все на простуду.
Многие спортсмены и тренеры молчат о войне, аргументируя свое молчание тем, что спорт должен быть вне политики, и прикрываются этим аргументом при каждом удобном случае. Но о России так говорить категорически неправильно. Российский спорт очень связан с государством через армию и деньги. Российские клубы относятся к разным категориям финансирования. Большинство крупных российских якобы частных компаний так или иначе связаны с государством, что подтверждают санкции, наложенные на их владельцев. Поэтому граница очень тонкая, но связь с государственными деньгами есть почти всегда. И причины богатого существования российского спорта только политические. Спорт в России имеет прямое отношение и к войне.
Складывается ситуация, что когда российских спортсменов куда-то не пускают, то сразу раздаются голоса, что „спорт вне политики“. А если спортсмены выступают на провоенном митинге в Лужниках и наклеивают на себя буквы Z и V, а клубы размещают эти символы на своих стадионах, то что это тогда? В России, спорт это и есть политика.
Весь хоккей в России существует под названием „Красная машина“, а игра против Канады называется „спецоперация“. И это тоже „вне политики“? Большинство российских спортсменов занимают комфортную позицию и прячутся за этими словами.
Спортсмены по своей натуре инфантильны. За них с детства постоянно все решают другие люди: родители, тренеры, агенты. Они рассказывают, что не интересуются политикой, мировыми процессами. Они думают только о тренировках, играх, соревнованиях и о том, чтобы поехать отдыхать в отпуск, где ждет море и пляж, коктейли, дискотеки, девушки, рестораны, красивые машины.
Все спортсмены „живут“ в социальных сетях. Они видят фотографии разрушенных зданий, видят трупы детей и пожилых людей, читают новости или посты разных знаменитостей с которыми дружат. Мне кажется, трансформация в их головах так или иначе произойдет. Когда произойдет у них это озарение - неизвестно. Выступать только в России - перспектива малоприятная, а еще и без спонсоров, и тогда, может быть, они что-то поймут и начнут действовать.
Для многих взрослых людей, молодежи и детей, российские звезды спорта являются примером. Социальные сети спортсменов это аналоги СМИ. У топовых спортсменов России огромное количество подписчиков в социальных сетях. Благодаря социальным сетям они могут влиять на мнение большинства людей, но они просто молчат и делают вид, что их ничего не касается.