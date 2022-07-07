КОЛОНКА RusDelfi | Спорт в России и есть политика

В первые дни войны некоторые спортсмены и тренеры России не стали молчать и высказались против войны: Федор Смолов, нападающий „Динамо“ и сборной России. Тренер ЦСКА Василий Березуцкий. Великая волейболистка Екатерина Гамова. Биатлонистка Лариса Куклина. Форвард „Спартака“ Александр Соболев тоже опубликовал пост о российском вторжении, но через несколько часов удалил. Нетрудно догадаться почему. А Смолова потом не вызвали в сборную, хотя он был включен в список. Списали все на простуду.

Многие спортсмены и тренеры молчат о войне, аргументируя свое молчание тем, что спорт должен быть вне политики, и прикрываются этим аргументом при каждом удобном случае. Но о России так говорить категорически неправильно. Российский спорт очень связан с государством через армию и деньги. Российские клубы относятся к разным категориям финансирования. Большинство крупных российских якобы частных компаний так или иначе связаны с государством, что подтверждают санкции, наложенные на их владельцев. Поэтому граница очень тонкая, но связь с государственными деньгами есть почти всегда. И причины богатого существования российского спорта только политические. Спорт в России имеет прямое отношение и к войне.

Складывается ситуация, что когда российских спортсменов куда-то не пускают, то сразу раздаются голоса, что „спорт вне политики“. А если спортсмены выступают на провоенном митинге в Лужниках и наклеивают на себя буквы Z и V, а клубы размещают эти символы на своих стадионах, то что это тогда? В России, спорт это и есть политика.

Весь хоккей в России существует под названием „Красная машина“, а игра против Канады называется „спецоперация“. И это тоже „вне политики“? Большинство российских спортсменов занимают комфортную позицию и прячутся за этими словами.