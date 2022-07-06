06.07.2022, 16:34
В ходе пьяной потасовки в Ида-Вирумаа мужчина начал размахивать острым предметом(3)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Сегодня в редакцию поступило сообщение о том, что из Нарвы в сторону Силламяэ выехало несколько полицейских машин с мигалками. RusDelfi выяснил, что произошло.
„Два больших микроавтобуса и легковушки. Все с мигалками“, - описал очевидец.
Пресс-секретарь Идаской префектуры Лийс Кригул пояснила, что сегодня около половины второго полиция получила вызов на улицу Каяка в Силламяэ. Там, по предварительным данным, во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина стал размахивать острым предметом.
В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в вытрезвитель.