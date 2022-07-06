В ходе пьяной потасовки в Ида-Вирумаа мужчина начал размахивать острым предметом

Пресс-секретарь Идаской префектуры Лийс Кригул пояснила, что сегодня около половины второго полиция получила вызов на улицу Каяка в Силламяэ. Там, по предварительным данным, во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина стал размахивать острым предметом.