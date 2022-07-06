Новости Ида-Вирумаа
06.07.2022, 16:34

В ходе пьяной потасовки в Ида-Вирумаа мужчина начал размахивать острым предметом

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Сегодня в редакцию поступило сообщение о том, что из Нарвы в сторону Силламяэ выехало несколько полицейских машин с мигалками. RusDelfi выяснил, что произошло.

„Два больших микроавтобуса и легковушки. Все с мигалками“, - описал очевидец.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Лийс Кригул пояснила, что сегодня около половины второго полиция получила вызов на улицу Каяка в Силламяэ. Там, по предварительным данным, во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина стал размахивать острым предметом.

В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в вытрезвитель.

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