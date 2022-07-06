Яна Тоом: тема номер один внутриполитической повестки – как сделать так, чтобы у русской школы не было будущего

Моя позиция по этому поводу известна и с годами не поменялась. Более того, будь я Мангом или другим каким прорицателем, могла бы похвалиться сбывшимся прогнозом: русская школа к переходу не готова, да и система 60:40 не принесет желаемых плодов – и мы получим потемкинскую деревню.

„Но времени-то было предостаточно, – скажет читатель – что ж они язык не выучили?“

А это, уважаемые, к делу не относится: чтобы преподавать язык, надо знать гораздо больше, чем эстонский на С1. Потому что учитель эстонского языка – это такая профессия. И если завтра уроки физики вашего чада станет вести недавно окончивший краткосрочные курсы переподготовки трудовик, вы, вероятно, поднимете шум. Так почему шапкозакидательство годится для русской школы?

Излюбленный аргумент политиков по поводу всякой инициативы, будь то детские пособия, пенсии или снижение акцизов, – источник финансирования. А вот в случае с эстонизацией образования его как будто и не нужно. И так все ясно: есть хорошие, правильные партии, годами отстаивавшие переход на эстоноязычное образование, – и плохие центристы, годами ему препятствовавшие.

Как именно отстаивавшие? Ну известно как: проявляя политическую волю. Последней выступила министр Керсна, из ведомства которой на рассмотрение Рийгикогу поступил злополучный закон о дошкольных учреждениях. И теперь, когда плохих центристов поперли из правительства, все взоры обращены на создаваемую коалицию: давайте уже, решайте, в каком году русская школа исчезнет с карты Эстонии навсегда!

У министра, надо полагать, есть план, так что я отправила в Министерство образования соответствующий запрос: