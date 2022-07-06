Мнение
06.07.2022, 13:00

МНЕНИЕ | Болванчики российской пропаганды

 
Олег Самородний
публицист
Ребенок с украинским флагом
Ребенок с украинским флагом
ФОТО: DARRIN ZAMMIT LUPI | Scanpix

Ряд групп в социальных сетях занимается насаждением украинофобии, хотя это явление отнюдь не новое. В Эстонии пособники российской пропаганды в нужный для Кремля момент послушно и услужливо могут поменять образ врага и перейти, например, с украинцев на эстонцев, отмечает публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.

В последнее время обострилось внимание общественности к украиноненавистнической деятельности некоторых групп в социальных сетях.

Здесь стоит отметить, что разжигание ненависти к Украине явление не новое в русскоязычном сегменте интернет-пространства Эстонии. Несколько лет назад группа активистов украинского сообщества Эстонии обращалась с заявлением в полицию по поводу записей, оставленных анонимами в комментариях одного из развлекательно-информационных порталов на русском языке. С позволения сказать „комментаторы“ этого онлайн-издания, которое к настоящему времени уже прекратило свое существование, не только оскорбляли, но и открыто призывали к физической расправе над некоторыми руководителями украинских организаций Эстонии.

RusDelfi
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