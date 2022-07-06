06.07.2022, 13:00
МНЕНИЕ | Болванчики российской пропаганды
ФОТО: | Scanpix
Ряд групп в социальных сетях занимается насаждением украинофобии, хотя это явление отнюдь не новое. В Эстонии пособники российской пропаганды в нужный для Кремля момент послушно и услужливо могут поменять образ врага и перейти, например, с украинцев на эстонцев, отмечает публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.
В последнее время обострилось внимание общественности к украиноненавистнической деятельности некоторых групп в социальных сетях.