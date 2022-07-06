МНЕНИЕ | Болванчики российской пропаганды

Здесь стоит отметить, что разжигание ненависти к Украине явление не новое в русскоязычном сегменте интернет-пространства Эстонии. Несколько лет назад группа активистов украинского сообщества Эстонии обращалась с заявлением в полицию по поводу записей, оставленных анонимами в комментариях одного из развлекательно-информационных порталов на русском языке. С позволения сказать „комментаторы“ этого онлайн-издания, которое к настоящему времени уже прекратило свое существование, не только оскорбляли, но и открыто призывали к физической расправе над некоторыми руководителями украинских организаций Эстонии.