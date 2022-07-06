Как будто пишешь на настоящей бумаге. Эксклюзивный обзор MatePad Paper — нового высокотехнологичного планшета-ридера от Huawei

MatePad Paper - это нечто большее, чем просто электронная книга. Конечно, полноценным планшетом этот ридер не является, но имеет многие функции, свойственные именно планшетам. То есть, на нем можно не только читать книги и просматривать документы.

MatePad Paper имеет 10,3-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием, а значит, нет проблем при работе с ним на улице солнце или при ярком освещении в офисе (правда, при попытке сделать фото экрана блика от лампы избежать не удалось). Почитать любимую книгу или ознакомиться с рабочими документами будет удобно как за столом в офисе, так и дома на диване и на пляже или в парке.

Планшет-ридер может воспроизводить 256 оттенков серого, на нем можно просматривать текст, изображения и даже видео. Он также поддерживает широкий ряд приложений, которые можно устанавливать, как и на других устройствах Huawei. Единственное, стоит помнить - выбор приложений ограничен теми, что доступны в магазине приложений Huawei.

Главная фишка нового устройства, заключается в том, что в нем вы можете писать, делать аннотации, редактировать документы и книги, а при желании даже порисовать. MatePad Paper оснащен стилусом M-Pencil второго поколения. В технической характеристике указано, что оптимальная задержка составляет всего 26 мс, но при использовании и вовсе не ощущается, что есть какая-либо задержка. Текст пишется плавно и быстро, проявляясь именно в том месте, где его выводит конец стилуса.

Именно благодаря характеристикам отображения и письма новое устройство получило название Paper, так как создается ощущение, что вы читаете текст и оставляете заметки на настоящей бумаге. При этом написанный от руки текст можно конвертировать в печатный. Функция набора текста вручную также никуда не пропала, также можно оставлять голосовые аннотации. Самое главное, устройство поддерживает русский язык.