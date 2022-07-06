КОЛОНКА RusDelfi | Дорогие политики, стыдно за вас!

Эстония уже больше месяца не имеет работоспособного правительства. Президент Алар Карис не обошел вниманием эту проблему и заявил, что если Кая Каллас не в состоянии создать новое правительство, то ей следует оставить свой пост. Карис, конечно, является главой государства, но в Эстонии президент не имеет реальной власти, оставаясь лишь номинальной фигурой. В то же время в партии реформистов раздаются голоса, убеждающие нас, что все идет по плану. И хорошо, если бы у Эстонии появилось правительство хотя бы к сентябрю, - именно это заявил бывший премьер-министр и нынешний член Европарламента Андрус Ансип.

Складывается впечатление, что эстонские политики живут в другой Эстонии, где нет острого кризиса безопасности, кризиса здравоохранения и энергоносителей, и, конечно, нет дикой инфляции, которой в Эстонии не видели последние тридцать лет. То, что сказал Ансип, звучит возмутительно. Поведение эстонских политиков со стороных выглядит как поведение нерадивого школьника: уроки сделаны кое-как, и теперь можно сидеть за компьютерными играми сколько угодно. Такое поведение совершенно непозволительно в нынешнее время; премьер-министр Кая Каллас любит повторять, что „мы живем не в мирное время“, однако ее поступки говорят о другом, словно она находится в морском круизе и только и делает, что каждый день меняет наряды.

Нынешний кризис будет иметь плохие последствия для репутации эстонских политиков и политики в целом. На протяжении последнего месяца Кая Каллас наплевательски относится к обычаям западной демократии; вместо того, чтобы самой уйти в отставку, Каллас уволила министров-центристов и продолжает работу только с половиной правительства. Хуже того, что свои обязанности продолжает выполнять министр образования Лийна Керсна, которая сейчас находится под следствием. В западном мире действует принцип: в случае каких-либо подозрений министры и чиновники уходят в отставку до тех пор, пока их доброе имя не будет восстановлено.