ВИДЕО | Баня на колесе обозрения и лодочная гавань: что посмотреть в Хельсинки за один день?

Куда идти и что делать? Вот первый вопрос, который наверняка возникает у вас в голове, когда вы сходите с парома в Хельсинки (если вы? конечно не запланировали заранее какое-то дело). На этот вопрос подробно отвечает блогер RusDelfi, предлагая интересую и насыщенную программу для тех, кто приехал в город на один день.

Во-первых, стоит разобраться с транспортом. До центра города ходит трамвай номер 7 и 9. Вам стоит купить билет на весь день в зоны А, В за 8 евро. Так вы сможете кататься по городу целый день без особых затрат. В билет даже включены паромы на соседние острова.

Не секрет, что финны любят бани. Рядом с рынком действительно находится целый комплекс бань с открытыми бассейнами. Но самое интересное - рядом есть колесо обозрение, в одну из кабинок которого встроена баня! Высота колеса - 40 метров, и SkySauna - первая в мире баня в колесе обозрения.

Кроме того, стоит отправится в Merisatama - там вы сможете перекусить, а также полюбоваться на небольшую лодочную гавань, окруженную яхт-клубами. Там также останавливаются и некоторые туристические катера.

Смотрите продолжение обзора города Хельсинки в видео: