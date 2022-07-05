Каждый четвертый мужчина в Эстонии страдает ожирением

По словам одного из ведущих специалистов исследования, доктора Маргуса Пунаба, врача-андролога Клиники Тартуского Университета, избыточный вес открывает двери для многих других заболеваний, поэтому важно держать его под контролем. „Для мужчин старше 40 лет индекс массы тела должен быть ниже 27, также важно следить и за окружностью талии, так как жир, откладывающийся в области талии, оказывает самое больше негативное влияние на здоровье“, — пояснил доктор Пунаб.

Согласно клиническому исследованию, каждый четвертый мужчина в Эстонии страдает ожирение м, а почти половина имеет избыточный вес. Четверть участников исследования имели нормальный вес. Доля мужчин с ожирением увеличивалась с возрастом и это состояние имело прямую связь п рак тически со всеми показателями плохого здоровья. У них было более высокое кровяное давление, более низкий уровень тестостерона и более плохие показатели функций печени и психического здоровья. Они также чаще принимали обезболивающие и чаще имели эректильную дисфункцию.

Результаты показали, что мужчины в возрасте до 50 лет пользуются медицинскими услугами значительно реже, чем женщины, и, таким образом, попадают в медицинскую систему уже с развитыми заболеваниями, требующими серьезного и дорогостоящего лечения. Райн Лаане, Председатель Правления Больничной кассы, считает, важно, чтобы и мужчины научились активно заботиться о своем здоровье. „Времена, когда считалось, что мужчина должен сам справляться со своими проблемами, уже давно должны быть забыты. В северных странах разница в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и у женщин на шесть лет меньше, чем у нас. Поддержание собственного здоровья и, при необходимости, консультации с медицинскими работниками также должны быть частью нашей личной гигиены“, — сказал Лаане.

Исследование мужского здоровья начали проводить в рамках кампании „День долголетней дружбы“, проводимой по инициативе граждан, цель которой - мотивировать мужчин больше заботиться о своем здоровье и здоровье своих друзей. В клиническом исследовании с анкетным опросом, проводимом с 2019 по 2020 год, участвовало более 3000 мужчин в возрасте 40-49 лет.

Кровяное давление было высоким чуть более чем у половины исследуемых мужчин. Менее половины из них заявили, что врач диагностировал у них высокое кровяное давление, что говорит о том, что по крайней мере половина мужчин не знают о своем высоком кровяном давлении. По словам доктора Пунаба, высокое кровяное давление — это „тихий убийца“, потому что оно часто не имеет заметных симптомов. „Высокое кровяное давление повреждает кровеносные сосуды и является основной причиной сердечного приступа, сердечной и почечной недостаточности и инсульта“, — отметил он.

Почти у трех четвертей исследуемых мужчин уровень холестерина был выше нормы, а у каждого шестого были плохие показатели функции печени.

Симптомы клинически значимой депрессии присутствовали у 4 % респондентов. Среди проблем, которые могут быть связаны с психическим здоровьем, чаще встречались проблемы со сном и повышенный аппетит. Оба были упомянуты примерно каждым десятым мужчиной.

Трое из десяти мужчин были недовольны своей сексуальной жизнью. По данным исследования, у каждого шестого мужчины было возможное заболевание простаты, нарушения мочеиспускания и снижение уровня тестостерона. Нарушения эякуляции и эректильная дисфункция встречалась у каждого пятого мужчины, а потеря сексуального интереса – у каждого седьмого мужчины.

По словам доктора Пунаба, снижение эректильной функции начинается после 40 лет, когда происходят связанные с возрастом и образом жизни изменения в кровеносных сосудах и гормонах. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и эректильной дисфункции тесно связаны друг с другом. „Исследования показали, что эректильная дисфункция проявляется за несколько лет до более серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, как сам мужчина, так и лечащая бригада должны воспринимать эректильную дисфункцию в качестве раннего маркера повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. „Сексуальные расстройства сегодня можно успешно лечить“, — добавил он.