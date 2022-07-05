Госдума проголосовала за принуждение бизнеса к госзаказу в интересах армии

Проект закона за подписью премьера Михаила Мишустина был внесен в Госдуму 30 июня. Правительству России предлагается предоставить право принимать решения о введении „специальных мер“ на „отдельных производственных объектах“.

Согласно проекту, независимо от формы собственности такие предприятия будут не вправе отказываться от заключения договоров и государственных контрактов на поставку товаров, а также от выполнения работ и оказания услуг.

Это касается договоров, заключаемых в соответствии с законом о гособоронзаказе или законом о контрактах в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

В пояснительной записке к законопроекту прямо говорится, что правительство решило получить такое право для обеспечения „в частности, специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины“. „Специальной военной операцией“ российские власти называют вооруженное вторжение, в результате которого увеличилась площадь территорий, над которыми Украина утратила контроль.

В пояснительной записке фактически признается, что без „специальных мер“ российская армия может испытывать проблемы с обеспечением из-за того, что несет потери. „Возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами“, - сказано в ней. В условиях санкций эта потребность может быть удовлетворена, если „временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики“.

Нужно „дозагрузить“ производственные мощности ВПК, „включая мобилизационные“, и организовать „ресурсное обеспечение поставок“ в рамках гособоронзаказа.

Для этого правительство хочет иметь право привлекать сотрудников предприятий к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.