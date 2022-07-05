Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Турция, до последнего времени бывшая единственным членом НАТО, не одобрявшим вступление в альянс Финляндии и Швеции, в конце июня согласилась поддержать кандидатуры этих стран, пишет BBC.

На саммите НАТО в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия договорились, что Анкара одобрит вступление двух стран в НАТО, а те в обмен рассмотрят вопрос экстрадиции людей, которых турецкие суды обвиняют в терроризме. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки должны соблюдать взятые обязательства, иначе турецкий парламент не ратифицирует документ о том, что Анкара поддерживает их вступление в альянс, и оно не состоится.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала войны на Украине. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, например, говорил в интервью телекомпании Си-эн-эн, что Финляндия решила вступить в НАТО, потому что нападение России на Украину создало фундаментально новые условия в плане безопасности в Европе.

„Я думаю, это новая реальность. Я правда считаю, что европейская архитектура безопасности сломана. Это новая ситуация, между Россией и остальными странами - железный занавес нового типа. Безусловно, это связано с агрессией России против своего соседа, Украины“, - сказал он.

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