Кто-то врет: ситуация с переходом латышского хоккеиста в российский клуб становится все запутаннее

„Информация, опубликованная „Спартаком“ о моем переходе в этот клуб, не соответствует действительности, у меня на руках нет действующего контракта с этим клубом! Наоборот, у меня есть действующий контракт с другой командой!

„Спартак“ недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны!

Я патриот Латвии и всегда демонстрировал свое отношение к стране на льду, в свитере сборной на девяти чемпионатах мира подряд!

Я видел, что в эти дни многие пишут: „В этой ситуации можно увидеть мою реальную позицию“. То же относится ко всем умным людям, которые высказывают свое неадекватное мнение в мой адрес, основываясь на неподтвержденной информации в СМИ и социальных сетях, считая, что это единственная правдивая информация“, – написал Индрашис в соцсети.

КХЛ ранее сообщала, что контракт московского клуба с 31-летним латвийским форвардом был предоставлен в ЦИБ (Центральное информационное бюро).

После заявления Индрашиса „Спартак“ выступил с ответным заявлением по поводу контракта с форвардом, пишет Sports.ru.

„Контракт между „Спартаком“ и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в центральном информационном бюро КХЛ.

Все контракты КХЛ признаны ИИХФ и должны исполняться. Вопрос о действующем контракте между „Спартаком“ и Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве.

Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале московского клуба.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



