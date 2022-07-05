05.07.2022, 13:19
Ефимова прошла в финал юниорского ЧЕ с лучшим временем
ФОТО: | Ekspress Meedia
На чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в Румынии Энели Ефимова вышла в полуфинал дистанции 50 метров брассом с лучшим временем.
15-летняя Ефимова проплыла дистанцию в предварительном раунде за 30,50. Это был лучший результат, украинская пловчиха Камила Исаева уступила эстонской спортсменке ровно секунду.
Личный рекорд Ефимовой на данной дистанции - 30,08. Полуфиналы пройдут во вторник вечером.
Также стартовала еще одна эстонская спортсменка Екатерина Воронцова, которая стала 24-ой с результатом 33,53, и в полуфинал не прошла.
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