Ефимова прошла в финал юниорского ЧЕ с лучшим временем

15-летняя Ефимова проплыла дистанцию в предварительном раунде за 30,50. Это был лучший результат, украинская пловчиха Камила Исаева уступила эстонской спортсменке ровно секунду.

Личный рекорд Ефимовой на данной дистанции - 30,08. Полуфиналы пройдут во вторник вечером.

Также стартовала еще одна эстонская спортсменка Екатерина Воронцова, которая стала 24-ой с результатом 33,53, и в полуфинал не прошла.

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