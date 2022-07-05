Как российских хоккеистов отправляли в армию и откупали от службы

В советское время все спортсмены относились к конкретным ведомствам. И благодаря обязательному призыву в армию в ЦСКА забрали многих ведущих хоккеистов без права выбора. В команде мог оказаться даже легенда „ Спартак “ Александр Якушев. „Однажды я оказался на грани призыва. Сначала учился в институте, потом у меня как игрока сборной была отсрочка до 27 лет — имелось такое правило, — цитирует Якушева NHL.com/ru/. — Но, когда заканчивался призывной возраст, все-таки пришли забирать. Часов в девять вечера раздался стук в дверь. Татьяна (жена — РБК) посмотрела в глазок — а там офицер и два солдата. Спросили про меня, жена ответила: „Его нет дома, он уехал“. Те: „Давайте мы зайдем, посмотрим“. Она нашлась: „Нет, я одна с ребенком — и открывать не буду“. „Они постояли, развернулись и ушли, — добавил он. — Спустя время я осторожно вышел, доехал до сборной, доложил обстановку Всеволоду Боброву и спортивному руководству. Через какое-то время все успокоилось — руководители поговорили с армейскими начальниками и договорились. Меня больше не трогали, а cпорткомитет снял дисквалификацию с баскетболиста ЦСКА Алжана Жармухамедова, который попался с чем-то на таможне“. Не было проблем с армией и у хоккеистов „Динамо“. Однако с распадом СССР постепенно разорвались связи ведущих клубов с ведомствами. Но несмотря на это, спортсмены ведущих клубов по-прежнему очень редко попадают в армию благодаря связям руководителей команд. Игроков заочно зачисляют в ВУЗы, спортроты, военные части ради избавления от воинской обязанности. Однако не всем хоккеистам удается избежать армии. В армию из-за НХЛ



Самая громкая история в России произошла в 2001 года, когда игроков омского „Авангарда“ Станислава Чистова, Кирилла Кольцова и Александра Свитова отправили в армию. Как впоследствии оказалось, таким способом президент „Авангарда“ Анатолий Бардин попытался воспрепятствовать отъезду в Северную Америку хоккеистов, которые на тот момент подавали большие надежды. В частности, Свитов был выбран под третьим номером на драфте НХЛ-2001, а Чистов — пятым.



Игроки были заявлены за фрам-клуб „Авангард-ВДВ“, имевший отношение к Минобороны, но при этом также выступали за главную команду. „Тогдашний руководитель „Авангарда“ Анатолий Бардин узнал, что мы намерены уехать в Америку, и отправил нас с Сашей Свитовым в самую настоящую военную часть, — рассказал Чистов „Чемпионату“. — Жили там пару недель. Можно сказать, как настоящие солдаты. Ранний подъём, построение, дисциплина“.



Но в Минобороны попытались воспользоваться ситуацией и отправить на службу в хоккейный ЦСКА. В результате перед гостевым матчем с ЦСКА в один из отелей Москвы за хоккеистами пришел конвой. При этом в ЦСКА пояснили, что Чистов, Кольцов и Свитов были заявлены за „Авангард-ВДВ“ формально, а не деле выступали за коммерческий клуб „Авангард“, что запрещено законом.



В ЦСКА планировали подобным образом забрать у „Авангарда“ еще трех игроков, а также двух из самарского ЦСК ВВС, но реализовать задуманное не удалось.



„Мы не против того, чтобы ребята служили, — цитировал Бардина „Коммерсант“ .— Однако я узнал, что вроде бы их хотят 'заиграть' за команду ХК ЦСКА, а это уже противоречит регламенту проведения соревнований Федерации хоккея России и Профессиональной хоккейной лиги“.



За „Авангард“ заступились лига и ФХР, благодаря которым к решению вопроса были подключены руководители Минобороны. Однако даже после разрешения ситуации Чистов со Свитовым отказались возвращаться в „Авангард“. И летом 2002-го уехали в Северную Америку до окончания срочной службы.



После этой истории стало известно о регулярной практике отправки игроков омской команды в „Авангард-ВДВ“ в качестве дисциплинарной меры. Нечто подобное наблюдалось в советское время в ЦСКА и „Динамо“, когда хоккеисты были приписаны к соответствующим ведомствам. В случае серьезных проступков их могли отправить на некоторое время в часть или даже на гауптвахту — место для содержания арестованных военнослужащих.



Рассказывая о дружбе с вратарем футбольного ЦСКА Михаилом Ереминым, голкипер хоккейного армейского клуба Алексей Ивашкин говорил „Спорт-Экспрессу“: „В Алешинских казармах на гауптвахте познакомились. Обоих туда за нарушение режима отправили. Мне дали семь суток ареста, ему — три. Определили нас с Еремой на последний этаж. Обычно на „губе“ в 6 утра подъем, деревянные койки к стене откидываются, — и больше лечь не дают. А к нам охранники хорошо относились, разрешали спать на полу. Если начальство шло, кричали: „Шухер“.



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