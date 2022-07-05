Как российских хоккеистов отправляли в армию и откупали от службы(12)
Вратаря сборной России Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от призыва в армию. Но Федотов не первый, кто оказался в подобной ситуации. О самых скандальных „армейских“ историях с участием хоккеистов — в материале РБК.
В советское время все спортсмены относились к конкретным ведомствам. И благодаря обязательному призыву в армию в ЦСКА забрали многих ведущих хоккеистов без права выбора. В команде мог оказаться даже легенда „Спартак“ Александр Якушев.
„Однажды я оказался на грани призыва. Сначала учился в институте, потом у меня как игрока сборной была отсрочка до 27 лет — имелось такое правило, — цитирует Якушева NHL.com/ru/. — Но, когда заканчивался призывной возраст, все-таки пришли забирать. Часов в девять вечера раздался стук в дверь. Татьяна (жена — РБК) посмотрела в глазок — а там офицер и два солдата. Спросили про меня, жена ответила: „Его нет дома, он уехал“. Те: „Давайте мы зайдем, посмотрим“. Она нашлась: „Нет, я одна с ребенком — и открывать не буду“.
„Они постояли, развернулись и ушли, — добавил он. — Спустя время я осторожно вышел, доехал до сборной, доложил обстановку Всеволоду Боброву и спортивному руководству. Через какое-то время все успокоилось — руководители поговорили с армейскими начальниками и договорились. Меня больше не трогали, а cпорткомитет снял дисквалификацию с баскетболиста ЦСКА Алжана Жармухамедова, который попался с чем-то на таможне“.
Не было проблем с армией и у хоккеистов „Динамо“. Однако с распадом СССР постепенно разорвались связи ведущих клубов с ведомствами. Но несмотря на это, спортсмены ведущих клубов по-прежнему очень редко попадают в армию благодаря связям руководителей команд. Игроков заочно зачисляют в ВУЗы, спортроты, военные части ради избавления от воинской обязанности.
Однако не всем хоккеистам удается избежать армии.
В армию из-за НХЛ
Самая громкая история в России произошла в 2001 года, когда игроков омского „Авангарда“ Станислава Чистова, Кирилла Кольцова и Александра Свитова отправили в армию. Как впоследствии оказалось, таким способом президент „Авангарда“ Анатолий Бардин попытался воспрепятствовать отъезду в Северную Америку хоккеистов, которые на тот момент подавали большие надежды. В частности, Свитов был выбран под третьим номером на драфте НХЛ-2001, а Чистов — пятым.
Игроки были заявлены за фрам-клуб „Авангард-ВДВ“, имевший отношение к Минобороны, но при этом также выступали за главную команду. „Тогдашний руководитель „Авангарда“ Анатолий Бардин узнал, что мы намерены уехать в Америку, и отправил нас с Сашей Свитовым в самую настоящую военную часть, — рассказал Чистов „Чемпионату“. — Жили там пару недель. Можно сказать, как настоящие солдаты. Ранний подъём, построение, дисциплина“.
Но в Минобороны попытались воспользоваться ситуацией и отправить на службу в хоккейный ЦСКА. В результате перед гостевым матчем с ЦСКА в один из отелей Москвы за хоккеистами пришел конвой. При этом в ЦСКА пояснили, что Чистов, Кольцов и Свитов были заявлены за „Авангард-ВДВ“ формально, а не деле выступали за коммерческий клуб „Авангард“, что запрещено законом.
В ЦСКА планировали подобным образом забрать у „Авангарда“ еще трех игроков, а также двух из самарского ЦСК ВВС, но реализовать задуманное не удалось.
„Мы не против того, чтобы ребята служили, — цитировал Бардина „Коммерсант“ .— Однако я узнал, что вроде бы их хотят 'заиграть' за команду ХК ЦСКА, а это уже противоречит регламенту проведения соревнований Федерации хоккея России и Профессиональной хоккейной лиги“.
За „Авангард“ заступились лига и ФХР, благодаря которым к решению вопроса были подключены руководители Минобороны. Однако даже после разрешения ситуации Чистов со Свитовым отказались возвращаться в „Авангард“. И летом 2002-го уехали в Северную Америку до окончания срочной службы.
После этой истории стало известно о регулярной практике отправки игроков омской команды в „Авангард-ВДВ“ в качестве дисциплинарной меры. Нечто подобное наблюдалось в советское время в ЦСКА и „Динамо“, когда хоккеисты были приписаны к соответствующим ведомствам. В случае серьезных проступков их могли отправить на некоторое время в часть или даже на гауптвахту — место для содержания арестованных военнослужащих.
Рассказывая о дружбе с вратарем футбольного ЦСКА Михаилом Ереминым, голкипер хоккейного армейского клуба Алексей Ивашкин говорил „Спорт-Экспрессу“: „В Алешинских казармах на гауптвахте познакомились. Обоих туда за нарушение режима отправили. Мне дали семь суток ареста, ему — три. Определили нас с Еремой на последний этаж. Обычно на „губе“ в 6 утра подъем, деревянные койки к стене откидываются, — и больше лечь не дают. А к нам охранники хорошо относились, разрешали спать на полу. Если начальство шло, кричали: „Шухер“.
Как армия помогла бы избежать гибели Черепанова
В 2008 году во время матча КХЛ в Чехове в результате сердечного приступа умер одни из самых талантливых молодых хоккеистов — 19-летний Алексей Черепанов. В ходе расследования выяснилось, что игрок в этот момент был приписан к 48-й бригаде железнодорожных войск и не имел права покидать часть в день смерти.
„Я узнал о том, что у меня служит Черепанов, только после того, как он погиб, — признался командир соединения Олег Алборов. — На самом деле хоккеисты призывались в части нашей бригады и одновременно играли в хоккей на протяжении семи лет. Были договоренности между клубом и Уральским железнодорожным корпусом. Об этой ситуации знало всё командование войск, корпуса, все органы управления“.
По итогам расследования было выявлено еще 19 случаев незаконного откомандирования военнослужащих в „Авангард“. В результате более 10 игроков клуба были отправлены в части, а несколько генералов РФ ушли в отставку, в числе которых начальник управления физподготовки Вооруженных сил РФ Владимир Крымский.
Одним из пострадавших в этой истории оказался и победитель юниорского чемпионата мира-2007 Егор Аверин, который пропустил сезон-2008/09 из-за армии.
Как армия лишила „Динамо“ лидера перед матчем со „Спартаком“
Хоккеистов „Динамо“ в советские и ранние российские времена приписывали к различным войскам, в том числе к пограничным. Порой это не было полной формальностью.
Бывший хоккеист „Динамо“ Игорь Бахмутов в интервью „Чемпионату“ заявил, что „практически сразу после приезда в Москву“ проходил „полуторамесячные сборы вместе с Алексеем Яшиным, Андреем Назаровым, Сергеем Климовичем“. „Поступали в пограничное училище. Ходили в форме, жили в казармах. Все как положено“, — отметил он. Также, по словам Бахмутова, он в армии „красил листья деревьев и траву“.
Из-за коммерциализации спорта постепенно от этой практики отказались и хоккеисты проходили службу только на бумаге. Однако в октябре 2017 года лучший бомбардир московского „Динамо“ в сезоне Владимир Брюквин пропустил матч регулярного чемпионата со „Спартаком“ из-за призыва в армию. В день матча он находится в военной части. Как сообщал „Спорт-Экспресс“, попытки руководства договориться о том, чтобы хоккеиста отпустили, не увенчались успехом.
Руководители „Динамо“ отказались выносить историю в СМИ и спустя пять дней Брюквин вернулся в клуб.
Подкуп военкома
В 2019 году разгорелся скандал с участием магнитогорского „Металлурга“. На старшего администратора клуба Виктора Сухова завели уголовное дело за дачу взятки военному комиссарцу Магнитогорска Андрею Житникову для освобождения игроков клуба от военной службы.
Благодаря взяткам армии избежали Александр Игошев, Алексей Береглазов, Григорий Дронов и Павел Варфомоломеев. Все они получили поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний, по которым признавались ограниченно годными к военной службе.
В результате Житников получил восемь лет условно с запретом занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Также его обязали возместить ущерб в сумме 1,6 млн руб. Посредники также были осуждены условно со штрафом 150-220 тыс. руб. соответственно.
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