Ужасы главного спорта Японии: детей избивают, заставляют худеть и доводят до смерти
Насилие в спорте — животрепещущая тема. Больше всего внимания в этом плане приковано к гимнастике из-за истории с врачом сборной США Ларри Нассаром, который долгие годы издевался над атлетами. Но страдают спортсмены не только американские, и не только в этом виде спорта.
Список пострадавших пополнило дзюдо. И не где-нибудь, а в Японии, которая является родиной этого боевого искусства. Самые крупные старты почти всегда заканчиваются победами в общем зачете представителей именно Страны восходящего солнца. Вот только добиваются спортсмены подобных результатов, жертвуя своим физическим и эмоциональным здоровьем.
Выяснилось, что для достижения результата в стране готовы идти на все. Дзюдоисты страдают от телесных наказаний, экстремально худеют, чтобы соревноваться в более легком весе, а также тренируются так интенсивно, как и олимпийцы. Некоторые не выдерживают нагрузок, умирая, борются с проблемами различного характера, заканчивают раньше времени. С 1983 по 2016 год в японских школах был зарегистрирован 121 случай смерти. Больше всего от подобных вещей страдают дети, которые только начинают постигать азы дзюдо.
Жесткие методы воспитания чемпионов вынуждают детей выбирать другие виды спорта. С 2004 года количество людей, занимающихся дзюдо в Японии, сократилось почти вдвое и составило около 120 000 человек. Именно дети стали меньше заниматься.
„Одна вещь, которая присуща коучингу в японском спорте, это то, что он не использует слова, он использует насилие“, — сказала вице-чемпионка Олимпиады-1992 Норико Мидзогути The Japan Times.
Федерация была вынуждена на фоне всех полученных данных недавно отменить детский национальный турнир, планируя заменить его лекциями и тренировками. Все из-за того, что на юных дзюдоистов оказывается слишком много давления.
„Дзюдо — это вид спорта, в котором упор делается на человечность“, — заявил президент федерации дзюдо Ясухиро Ямасита.
Родители и тренеры были в гневе, посчитав, что федерация лишает детей исполнения их мечт, а также подрывает статус Японии как лидера мирового дзюдо. Хисако Курата, представитель Японской ассоциации жертв дзюдо, говорит, что тренеров можно лишить лицензии, а вот родителей контролировать сложнее. Некоторые из них считают, что их дети должны быть лучшими, поэтому любые средства хороши для достижения результата.
Руководство японского дзюдо верит, что привлечение внимания к проблеме поможет родителям и тренерам немного усмирить свой пыл, а также сделает этот вид спорта в стране и мире только сильнее. Создатель дзюдо Кано Дзигоро, когда придумывал его, завещал всем, что нужно знать меру и контролировать себя. В Японии немного позабыли об этом, но Ямасита не даст окончательно похоронить все идеи Дзигоро. Можно не сомневаться, что одними словами дело не ограничится, потому что нет ничего важнее детских жизней.
Источник - Sport24
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