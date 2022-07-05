Ужасы главного спорта Японии: детей избивают, заставляют худеть и доводят до смерти

Список пострадавших пополнило дзюдо. И не где-нибудь, а в Японии, которая является родиной этого боевого искусства. Самые крупные старты почти всегда заканчиваются победами в общем зачете представителей именно Страны восходящего солнца. Вот только добиваются спортсмены подобных результатов, жертвуя своим физическим и эмоциональным здоровьем.

Выяснилось, что для достижения результата в стране готовы идти на все. Дзюдоисты страдают от телесных наказаний, экстремально худеют, чтобы соревноваться в более легком весе, а также тренируются так интенсивно, как и олимпийцы. Некоторые не выдерживают нагрузок, умирая, борются с проблемами различного характера, заканчивают раньше времени. С 1983 по 2016 год в японских школах был зарегистрирован 121 случай смерти. Больше всего от подобных вещей страдают дети, которые только начинают постигать азы дзюдо.

Жесткие методы воспитания чемпионов вынуждают детей выбирать другие виды спорта. С 2004 года количество людей, занимающихся дзюдо в Японии, сократилось почти вдвое и составило около 120 000 человек. Именно дети стали меньше заниматься.

„Одна вещь, которая присуща коучингу в японском спорте, это то, что он не использует слова, он использует насилие“, — сказала вице-чемпионка Олимпиады-1992 Норико Мидзогути The Japan Times.

Федерация была вынуждена на фоне всех полученных данных недавно отменить детский национальный турнир, планируя заменить его лекциями и тренировками. Все из-за того, что на юных дзюдоистов оказывается слишком много давления.

„Дзюдо — это вид спорта, в котором упор делается на человечность“, — заявил президент федерации дзюдо Ясухиро Ямасита.