„ДНР“ обвинила в наемничестве гражданина Швеции, сдавшегося на „Азовстали“

Утверждается, что этот человек находился на заводе „Азовсталь“ в Мариуполе и сдался в плен. „В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал“, — заявил источник ТАСС.

Имя гражданина Швеции ТАСС не называет. Другие источники о его задержании пока не сообщают, передает „Медуза“.

Ранее в „ДНР“ приговорили к смертной казни служивших в украинской армии британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и „насильственном захвате власти“.

Согласно сообщениям российских СМИ, „ДНР“ предъявила такие же обвинения еще двоим британцам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу.

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