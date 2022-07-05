Майк Тайсон: три года в тюрьме были лучшими в моей жизни

„Я хорошо ко всем относился. В тюрьме я провёл три лучших года в своей жизни. Там я обрёл покой. Деньги ничего не значат, когда у вас нет покоя. Всё дело в балансе. Вам нужно здравомыслие, чтобы управлять любой из сфер вашей жизни. В тюрьме я бегал по восемь-девять миль. А ночью я бегал по своей камере. А иногда просто прыгал. В моей камере был бетонный пол, и я разбил его. Я весил 130 кг, а когда вышел, был 98 кг“, – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.